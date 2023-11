Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 130,97 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel im Gegenzug auf 2,59 Prozent.

Am Vormittag wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Diskussionen um den deutschen Bundeshaushalt hat bisher laut Experten keine sichtbaren Auswirkungen auf den Anleihemarkt. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Finanzministerium allerdings zahlreiche Posten im Bundeshaushalt gesperrt.

Unterdessen wird in der Bundesregierung weiter um den Umgang mit der gesetzlichen Schuldenbremse gestritten. So hat die SPD ein Aussetzen der Schuldenbremse vorgeschlagen. Eine Einigung innerhalb der Regierung ist aber nicht in Sicht.

Im weiteren Handelsverlauf steht die Geldpolitik im Blick. Aus der Europäischen Zentralbank (EZB) wenden sich Präsidentin Christine Lagarde und die deutsche Direktorin Isabel Schnabel an die Öffentlichkeit.

Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Geldpolitik in den USA. Die Notenbank Federal Reserve veröffentlicht ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Kurs. Derzeit werden an den Märkten weder von der Fed noch von der EZB weitere Zinsanhebungen erwartet. Vielmehr wird im Zuge einer konjunkturellen Abschwächung auf erste Zinssenkungen im kommenden Jahr gesetzt./jsl/bgf/jha/