EQS-News: ID Finance sichert sich eine Kreditlinie in Höhe von 12 Mio. Euro über eine börsennotierte europäische Bank, um das Wachstum in Spanien weiter anzukurbeln

ID Finance sichert sich eine Kreditlinie in Höhe von 12 Mio. Euro über eine börsennotierte europäische Bank, um das Wachstum in Spanien weiter anzukurbeln



21.11.2023

21. November 2023, – ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat eine Finanzierung in Höhe von 12 Millionen Euro mit einer börsennotierten europäischen Bank abgeschlossen (dessen Identität aus Vertraulichkeitsgründen nicht bekannt gegeben wurde), um das schnell wachsende Geschäft mit Verbraucherkrediten in Spanien zu finanzieren, das sich als Hauptgewinnträger der Gruppe auszeichnet. Diese Finanzierungsvereinbarung wird es ID Finance ermöglichen, sein Kreditportfolio auf dem spanischen Markt auszubauen, auf dem das Unternehmen bereits über mehr als 2 Millionen registrierte Benutzer verfügt, und somit seine Position als führende Marke für alternative Kredite in Spanien weiter zu stärken. Solide finanzielle Leistung Die Vereinbarung folgt auf die bemerkenswerte finanzielle Leistung von ID Finance. Die Gruppe meldete einen Umsatz von 132 Millionen Euro für die ersten neun Monate des Jahres, nachdem ein Rekordwert bei der Kreditvergabe in Höhe von insgesamt 282 Millionen Euro erreicht wurde. Das Segment der Verbraucherkredite in Spanien war entscheidend für den Erfolg der Gruppe und trug allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 zu einem Nettogewinn von 7,3 Millionen Euro bei. Beachtenswert ist, dass die Kreditvergabe in Spanien einen erheblichen Betrag von 191 Millionen Euro ausmachte. Boris Batin, Mitbegründer von ID Finance, betonte: "Dies ist unsere erste Finanzierungsvereinbarung mit einer renommierten Bankinstitution, was nicht nur ein Zeugnis für die solide finanzielle Stellung von ID Finance ist, sondern auch ein Zeichen des Vertrauens und der Zuversicht in unser Geschäftsmodell. Während ID Finance weiterhin die dynamische Fintech-Landschaft navigiert, ist diese Partnerschaft darauf ausgerichtet, einen neuen Weg für Wachstum und Innovation zu eröffnen und unsere Position als Marktführer weiter zu festigen." Über die ID Finance Gruppe https://idfinance.com/ ID Finance ist das führende Fintech-Unternehmen für alternative Kreditvergabe in Spanien und Mexiko, und hat sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert. Mit seinem Engagement für verantwortungsbewusste Praktiken, hat das Unternehmen beständig gute finanzielle Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die höchsten Standards für Integrität und Kundenzufriedenheit eingehalten. Sechs Jahre in Folge wurde das Unternehmen als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa im FT1000-Ranking gelistet. Im Jahr 2021 führte es in Spanien seine Financial-Wellness-App Plazo ein, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, eine größere Kontrolle über ihre Finanzen zu erlangen und ihre finanzielle Stabilität zu verbessern. Connect with us Mit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Katia Ballano Göring PR & Communications Manager ID Finance +34 649 799 327 katia.ballano@idfinance.com



IR Kontakt

Sergey Keselman

IR Manager

sergey.keselman@idfinance.com Legal notice I PrivacyPolicy

