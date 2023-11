EQS-News: PAION AG UNTERZEICHNET VEREINBARUNG ÜBER EINE STRATEGISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT YICHANG HUMANWELL

EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PAION AG UNTERZEICHNET VEREINBARUNG ÜBER EINE STRATEGISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT YICHANG HUMANWELL Aachen, 21. November 2023 – Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse: PA8) gibt die Unterzeichnung eines „Memorandum of Understanding“ („MOU“) über eine strategischen Zusammenarbeit mit Yichang Humanwell im Rahmen der "China Innovation Conference" bekannt. Die Kooperation, die am 17. November 2023 in Yichang, Provinz Hubei, im Zuge einer Sondersitzung zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Yichang besiegelt wurde, zielt darauf ab, zukünftige Kooperationsfelder zu evaluieren. Das MOU soll auf für beide Seiten unverbindlicher Basis die Kooperation zwischen PAION und Yichang Humanwell fördern. Zwischen Yichang Humanwell, einer Tochtergesellschaft von Humanwell, und PAION bestand seit 2012 eine exklusive Remimazolam-Lizenzvereinbarung für den chinesischen Markt. Anfang 2022 wurde eine Vereinbarung zur Abtretung von Patentrechten mit Humanwell abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung hatte PAION alle seine chinesischen Remimazolam-Patente übertragen und die damit verbundenen zukünftigen Lizenzgebühren für Verkäufe in China aus der Lizenzvereinbarung mit Yichang Humanwell an Humanwell verkauft.

Über Humanwell Humanwell Healthcare (Group) Co. Ltd. ist ein führendes börsennotiertes chinesisches Pharmaunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln in den Bereichen Anästhesie und Analgetika, gynäkologische Erkrankungen, zentrales Nervensystem, Dermatologie und Atemwegserkrankungen sowie anderen in Krankenhäusern verwendeten Medikamenten beschäftigt. Humanwell besitzt weltweit mehr als 520 zugelassene Arzneimittel und hat 350 Arzneimittelkandidaten in der Pipeline. Im Jahr 2022 erzielte Humanwell einen Umsatz von USD 3,4 Mrd. und einen Nettogewinn von USD 0,38 Mrd. Humanwell vertreibt seine Produkte hauptsächlich in China, Afrika und den USA und exportiert seine Produkte in mehr als 50 Länder. Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstrasse 25 52078 Aachen – Germany Phone +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

