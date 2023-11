EQS-News: SCHLETTER GROUP ÜBERTRIFFT IM DRITTEN QUARTAL DIE ERWARTUNGEN IM FESTAUFSTÄNDERUNGSSEGMENT

EQS-News: Schletter International B.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SCHLETTER GROUP ÜBERTRIFFT IM DRITTEN QUARTAL DIE ERWARTUNGEN IM FESTAUFSTÄNDERUNGSSEGMENT



21.11.2023 / 16:15 CET/CEST

Kirchdorf/Haag,21. November 2023. Die Schletter Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Solarmontagesystemen, hat im dritten Quartal 2023 trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes eine Umsatzsteigerung von 162 % im Vergleich zum Vorjahr auf rund 50.000.000 EUR im Festaufständerungssegment erzielt. „Trotz der schwierigen Umstände auf dem europäischen Solarmarkt für Dachsysteme“, sagt Florian Roos, CEO der Schletter Group, „sind die Bestellungen und Installationen unserer Festaufständerungsanlagen im dritten Quartal weiter gestiegen. Die Nachfrage nach unseren Anlagen mit Festaufständerungs- und Tracking-Systemen nimmt eindeutig zu, insbesondere in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Dies spricht nicht nur für die Qualität und Langlebigkeit unserer vielfach erprobten und bewährten Produkte, sondern auch für die Innovation unserer Tracking-Systeme, den Service, den wir unseren Kunden bieten und für die Rendite, die sie aus ihren Investitionen erzielen.“ Die wichtigsten Faktoren für den Rekordumsatz der Schletter Group im Segment der Festaufständerungsanlagen waren ein starker Anstieg der Installationen von Tracking-Systemen und eine Reihe von Großaufträgen für Anlagen mit Festaufständerung aus Ländern wie Deutschland (105 MWp), der Dominikanischen Republik (50 MWp), der Türkei (20 MWp), China und Südkorea. Auch aus Bulgarien (106 MWp), Israel, Jordanien und Schweden gingen größere Aufträge für Tracking-Systeme ein. Der Erfolg der Schletter Group in diesem Segment hat außerdem zum Erreichen eines der strategischen Ziele des Unternehmens im letzten Jahr beigetragen — nämlich ein kommerzielles Gleichgewicht zwischen Festaufständerungsanlagen und Dachsystemen und damit eine gleichmäßige Aufteilung der Einnahmen zwischen den beiden Hauptproduktkategorien zu erzielen. „Vor einem Jahr“, sagt Roos, „haben wir uns das mittel- bis langfristige strategische Ziel gesetzt, mit unseren Festaufständerungssystemen genauso viel Umsatz zu machen wie mit unseren Dachsystemen. Dieses erste Ziel haben wir jedoch nicht nur bereits erreicht, sondern es sogar leicht übertroffen. Was den Umsatz durch Festaufständerungsanlagen betrifft, macht dies das dritte Quartal zu einem beeindruckenden Zeitraum für uns und bringt uns näher an ein gleichmäßig diversifiziertes Portfolio, für das wir hart gearbeitet haben. Dieses Gleichgewicht wollen wir auf absehbare Zeit beibehalten, auch wenn sich das Dachsegment wieder normalisiert.“ Das florierende Geschäft der Gruppe im Bereich der Festaufständerungsanlagen hat dazu beigetragen, den Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr bei den dachmontierten Produkten auszugleichen, der in Anbetracht des europaweiten Überangebots an Dachsystemen aufgrund des Zinsanstiegs, des Mangels an Solarinstallateuren, der Netzengpässe und des technologischen Wandels in der Solarbranche zu erwarten war. Mittelfristig rechnet das Unternehmen jedoch mit einer positiven Entwicklung und erwartet einen Anstieg der Auftragseingänge und eine anschließende Erholung des Auftragsbestandes bis 2024. „Dies unterstreicht die Dynamik und Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts und seine Stabilität in einem weltweit volatilen, aber expandierenden Markt“, sagt Roos. „Mit unserer diversifizierten Präsenz und Produktpalette sind wir in der Lage, unser Gesamtwachstum auch in einem so dynamischen Marktumfeld fortzusetzen.“ Schletter investiert in zahlreiche neue Einnahmequellen, optimiert bestehende und investiert in andere Geschäftsbereiche, um die Effizienz zu steigern und sich als stabiles und zuverlässiges Unternehmen zu positionieren. In diesem Sinne wird jetzt die Produktionsstätte in der Türkei hochgefahren, was in Kombination mit den anderen Produktionsanlagen bedeutet, dass Schletter seine interne Produktionskapazität bis 2024 um 200 % erhöhen wird. Darüber hinaus arbeitet die Gruppe eng mit einer der weltweit renommiertesten Umweltprüfungsfirmen zusammen, um eine unabhängige Zertifizierung und umsetzbare Ratschläge zur weiteren Verbesserung ihrer sozialen und ökologischen Leistung zu erhalten. „Wir arbeiten ständig daran, unsere Effizienz und Präsenz zu verbessern“, fügt Roos hinzu, „und wir waren als globale Marke noch nie so breit gefächert und so gut aufgestellt, um unseren wachsenden Kundenstamm zu bedienen.“ ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com

