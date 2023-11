Europas Anleger wagen sich vor Fed-Protokollen nicht vom Fleck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten Protokollen der US-Notenbank Fed halten die Anleger an Europas Börsen die Füße still.

Der EuroStoxx50 verharrte am Dienstag bei 4343 Punkten. Dagegen konnte der Dax leicht auf 15.930 Zähler zulegen. Zum Wochenstart hatten vor allem massive Kursverluste bei Bayer den deutschen Leitindex ausgebremst.

"Das Minus von fast 20 Prozent in der Bayer-Aktie hat den Ambitionen des Deutschen Aktienindex, die 16.000er Marke zu überwinden, gestern einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Auch wenn die Probleme des Pharmakonzerns hausgemacht seien, könne so eine Reaktion auch ein Stimmungskiller für den Gesamtmarkt bedeuten. Ob am Abend das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank den Märkten neue Impulse verleihen könne, sei eher fraglich.

Investoren werden dennoch die Mitschriften interner Diskussionen bei der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank genau nach neuen Hinweisen zum künftigen geldpolitischen Kurs durchforsten. Die Federal Reserve hatte nach einer Zinserhöhungsserie zwei Sitzungen in Folge pausiert. Fed-Chef Jerome Powell schließt zwar eine weitere Erhöhung nicht aus, doch an den Terminmärkten wird angesichts der abflauenden Inflation bereits über Zinssenkungen ab dem Frühjahr spekuliert. "Der schnelle Rückgang der Inflation, sowohl in den USA als auch in Europa, war unglaublich positiv und recht umfangreich", sagte Hani Redha, Portfoliomanager bei PineBridge Investments.

DOLLAR GIBT WEITER NACH

Am Anleihemarkt gaben unterdessen die Renditen von Staatsanleihen weiter nach. US-Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit rentierten mit 4,41 Prozent um einen Basispunkt schwächer, bei Bundesanleihen sank die Rendite auf 2,595 Prozent von zuvor 2,617 Prozent. Auch die US-Währung geriet im Vorfeld der Fed-Protokolle unter Druck. Der Dollar-Index sank um bis zu 0,3 Prozent auf 103,17 Punkte und damit auf den niedrigsten Wert sei fast drei Monaten.

Am Rohölmarkt stoppten die Ölpreise ihren jüngsten Höhenflug. Die Nordsee-Sorte Brent und US-Öl WTI verbilligten sich jeweils um rund ein Prozent auf 81,54 beziehungsweise 77,04 Dollar je Fass. Spekulationen auf Produktionskürzungen durch die Förderstaatengruppe Opec+ hatten zum Wochenstart die Ölpreise angetrieben.

RHEINMETALL PUNKTET MIT ZIELEN

Bei den Einzelwerten kamen die von Rheinmetall ausgerufenen Ziele bei Anlegern gut an. Die Titel des Rüstungskonzerns stiegen um rund fünf Prozent und ließen damit die übrigen Dax-Werte hinter sich. Das Düsseldorfer Unternehmen rechnet in Folge der russischen Invasion der Ukraine und der Aufrüstung der Nato-Staaten mit steigenden Umsätzen und Gewinnen. Bis 2026 peilt Rheinmetall fast eine Verdoppelung des Umsatzes auf 13 bis 14 Milliarden Euro an; die operative Ergebnismarge soll 15 Prozent übersteigen.

Dagegen geriet Teamviewer unter Druck, nachdem sich Finanzinvestor Permira von knapp einem Drittel seines verbliebenen Aktienpakets bei dem schwäbischen Software-Unternehmen getrennt hat. Teamviewer-Aktien hielten mit einem Kursverlust von rund zehn Prozent die rote Laterne im MDax. Anlagenbauer GEA machte ebenfalls der Ausstieg eines Investors zu schaffen. Die Titel der GEA Group gaben fast sechs Prozent nach, nachdem sich der belgische Investor Groupe Bruxelles Lambert (GBL) praktisch von seinem kompletten GEA-Aktien-Paket getrennt und damit 367 Millionen Euro erlöst hatte.

Auch die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) geriet nach einem Teilausstieg des Staates in Mailand unter die Räder. Die Titel gaben nach dem Verkauf eines 25-Prozent-Anteils durch den Staat um mehr als sieben Prozent nach. Die italienische Regierung hatte die älteste Bank der Welt 2017 mit 5,4 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet und im vergangenen Jahr eine Milliarden-Kapitalerhöhung mitgetragen. Im Gegenzug für die Genehmigung der Staatshilfen verlangt die EU eine Privatisierung der Bank in absehbarer Zeit. Nach dem Teilausstieg sinkt die Beteiligung Italiens auf rund 39 Prozent.

