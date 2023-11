EZB - Gewerbeimmobilien-Sektor könnte Schocks im Finanzsystem verstärken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank blickt mit Sorge auf den Abschwung der Gewerbeimmobilien-Märkte im Euroraum.

Kräftig gestiegene Finanzierungskosten und schrumpfende Gewinne setzen dem Sektor aktuell schwer zu. Zwar entfielen nur zehn Prozent des gesamten Kreditengagements der Banken auf Gewerbeimmobilien im Vergleich zu 30 Prozent bei Wohnimmobilien, teilte die EZB in einem am Dienstag veröffentlichten Aufsatz aus ihrem neuen Finanzstabilitätsbericht mit. Vom Gewerbeimmobilien-Sektor alleine könne daher zwar keine systemische Krise ausgehen. Er habe aber das Potenzial, wie ein Verstärker in Stress-Situationen zu wirken. Die Gefahr systemrelevanter Verluste in der Bankenbranche könne dann zunehmen.

Auch in anderen Teilen des Finanzsystems, die erheblich mit dem Gewerbeimmobilien-Sektor vernetzt sind, wie Versicherer und Investmentfonds, seien dann hohe Verluste möglich, erklärte die EZB. Bauträger stehen derzeit durch sinkende Preise und schrumpfende Auftragsbücher unter Druck. Die Erholung im Markt für Gewerbeimmobilien nach der Corona-Krise währte nicht lange. Sie endete mit den rasant steigenden Zinsen in der Euro-Zone. Die EZB hat im Kampf gegen die hohe Infaltione ihre Schlüsselsätze seit dem Sommer 2022 bereits zehn Mal angehoben. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Banken für Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt mit inzwischen 4,00 Prozent auf dem höchsten Niveau seit dem Beginn der Währungsunion 1999.

Laut EZB ist im ersten Halbjahr 2023 die Zahl der Gewerbeimmobilien-Transaktionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent eingebrochen. Fallende Immobilienpreise bremsten die Marktentwicklung. Die größten börsennotierten Vermieter im Euroraum werden der EZB zufolge derzeit mit einem Kursabschlag von über 30 Prozent auf den sogenannten Nettoinventarwert (NAV) gehandelt - ein wichtiges Maß zur Bewertung von Immobilienfirmen. Das sei der größte Abschlag seit 2008.

Nach Einschätzung der Währungshüter könnten die Gewinne von Immobilienunternehmen in den kommenden Jahren sinken und den steigenden Finanzierungskosten hinterhinken. Der Schuldendienst würde damit für die Firmen schwieriger. "Immobilienunternehmen sind im derzeitigen Umfeld anfällig für Verluste, was sich auf die Widerstandsfähigkeit der Kredite in den Büchern der Banken auswirkt", schrieben die Währungshüter. Banken und Nichtbanken sollten daher sicherstellen, dass Rückstellungspraktiken und Eigenkapital das Ausmaß der Verwundbarkeiten angemessen widerspiegeln.

