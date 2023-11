Hamas sieht Abkommen für Waffenruhe kurz vor Abschluss

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Nidal al-Mughrabi und Dan Williams

Gaza/Jerusalem (Reuters) - Im Gaza-Krieg ist nach Darstellung der radikal-islamischen Hamas eine Vereinbarung für eine temporäre Waffenruhe und eine damit möglicherweise verbundene Geisel-Freilassung in greifbare Nähe gerückt.

Hamas-Chef Ismail Hanija ließ am Dienstag in einer an die Nachrichtenagentur Reuters übermittelten Erklärung mitteilen, Hamas-Unterhändler stünden "kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen" mit Israel. Einzelheiten nannte Hanija nicht. Ein Hamas-Vertreter sagte aber dem Fernsehsender Al-Dschasira, bei den Verhandlungen gehe es um die Dauer einer Feuerpause, den Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene in Israel und um Lieferungen von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Israel und die Hamas setzten die gegenseitigen Angriffe unterdessen unvermindert fort.

Hanija ließ weiter erklären, die Hamas-Unterhändler hätten ihre Antwort an den Vermittler, das Emirat Katar, übermittelt. Der Hamas-Vertreter Issat el Reschik, sagte, beide Seiten würden Frauen und Kinder freilassen. Einzelheiten würden von Katar bekanntgegeben. Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet, bei dem rund 1200 Menschen - überwiegend Zivilisten - getötet wurden. Die islamistischen Kämpfer verschleppten zudem etwa 240 Geiseln in den Gazastreifen. Israel reagierte in einer großangelegten Gegenoffensive mit Luftangriffen sowie dem Einmarsch von Bodentruppen und kündigte an, die Hamas vernichten zu wollen.

DRUCK AUF ISRAELISCHE REGIERUNG - VERHANDLUNGEN SCHWIERIG

Angesichts der Ungewissheit über den Verbleib der israelischen Geiseln und der katastrophalen Zustände unter der Zivilbevölkerung des dicht besiedelten Gazastreifens wächst der Druck auf die israelische Regierung aus dem In- und Ausland. Seit dem Wochenende schüren Signale aus den USA und aus Katar Hoffnungen auf eine vorübergehenden Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln. Zugleich wird aber immer wieder betont, dass derart sensible Verhandlungen jederzeit scheitern können.

Israel wirft der Hamas vor, Zivilisten und zivile Strukturen wie etwa Krankenhäuser als Schutzschilde zu missbrauchen und dort Kommandozentralen zu unterhalten. Die Islamisten weisen dies zurück. Im Norden des Gazastreifens brachen nach palästinensischen Angaben vom Montag Kämpfe um ein weiteres Krankenhaus aus. Israelische Panzer kreisten demnach das Gelände einer indonesisch-finanzierten Klinik ein. Bei Schüssen auf den Komplex seien mindestens zwölf Palästinenser getötet und Dutzende verletzt worden, teilte das von die von Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Das israelische Militär erklärte, Schüsse aus der Klinik erwidert zu haben. Es seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um zivile Opfer zu vermeiden.

Laut der im Gazastreifen herrschenden Miliz sind seit dem 7. Oktober mindestens 13.000 Palästinenser getötet worden. Nach einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa vom Dienstag wurden bei israelischem Beschuss des Flüchtlingslagers Nuseirat weitere 17 Palästinenser getötet. Eine Stellungnahme Israels dazu lag zunächst nicht vor. Die Hamas setzt ihrerseits nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf Israel fort. Auf Telegram erklärte die Organisation erst am Montag, mit zahlreichen Raketen Tel Aviv ins Visier genommen zu haben.

(Geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)