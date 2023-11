Pistorius kündigt weitere Militärhilfe für Ukraine an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Deutschland unterstützt die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs mit weiterer Militärhilfe im Volumen von 1,3 Milliarden Euro.

Darin enthalten sei auch ein neues Iris-T-System für die Flugabwehr, kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag bei einem Besuch in Kiew an. Er sei sicher, dass dies der Ukraine in deren Kampf gegen die russische Aggression helfen werde. Zudem unterstreiche es die Zusage, dass Deutschland nachhaltig und verlässlich an der Seite der Ukraine stehe, sagte Pistorius bei einem Auftritt mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umerow.

Zu dem Hilfspaket gehörden den Angaben zufolge auch 20.000 Schuss Artillerie-Munition und Anti-Panzer-Minen. Der Ukraine zugesagt hat die Bundesregierung die Lieferung von insgesamt acht Iris-T-Systemen zur Abwehr russischer Raketen. Davon wurden bislang drei geliefert. Deutschland ist nach den USA der größte Geber an Militärhilfe für die Ukraine. Pistorius traf am Morgen in Kiew ein, auch um den zehnten Jahrestag des pro-europäischen Aufstands auf dem Maidan-Platz in der ukrainischen Hauptstadt zu würdigen.

