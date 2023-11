Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Afrika-Gipfel

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zum Afrika-Gipfel

Die EU und nicht zuletzt Deutschland brauchen Kobalt, Nickel, Coltan, Tantal, Erdgas, Wasserstoff und vieles mehr. Deutsche Unternehmen müssen an ihre Aktionäre, an Rentabilität und ans Lieferkettengesetz denken. Die chinesische Konkurrenz hat einen Staat im Rücken, der eine Rohstoffstrategie verfolgt, die mit viel Geld gestützt wird und afrikanischen Autokraten politisch nicht in die Quere kommt. Aber ist das wirklich so verschieden vom europäischen Handeln? Es gibt viele gute Entwicklungsprojekte, aber wenn es um die knallharten Wirtschaftsinteressen geht, wird gute Regierungsführung angemahnt und danach der Vertrag unterschrieben. Wirkliche Entwicklung im Interesse der Bevölkerung bleibt regelmäßig auf der Strecke. Europa geht vor. Immer noch./yyzz/DP/zb