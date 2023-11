Umfrage - 58 Prozent glauben an Ampel-Regierung bis 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Trotz der Turbulenzen wegen der Haushaltspolitik meinen einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage zufolge 58 Prozent der Deutschen, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP bis 2025 halten wird.

Die Union bleibt in der Wählergunst mit 30 Prozent stärkste Partei vor der AfD mit ebenfalls unveränderten 21 Prozent, wie aus dem RTL/ntv-Trendbarometer am Dienstag weiter hervor ging. Die drei Ampel-Parteien SPD (15), Grüne (14) und FDP (fünf) kommen zusammen nur auf 34 Prozent. Die Linke und die Freien Wähler würden demnach mit jeweils drei Prozent den Einzug in den Bundestag verfehlen, wenn jetzt Wahlen wären.

80 Prozent der Grünen-Anhänger sind sich laut der Umfrage sicher, dass die Ampel-Koalition nicht zerbrechen wird. Bei der SPD sind dies 76 und bei der FDP 66 Prozent. Aber auch 58 Prozent der Anhänger der Unionsparteien CDU/CSU meinen, dass die Ampel weiter machen wird. Nur die AfD-Anhänger erwarten mehrheitlich ein vorzeitiges Scheitern der Regierung. In der Frage einer Kanzlerpräferenz liegt CDU-Chef Friedrich Merz weiter vor Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne).

