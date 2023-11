US-Anleihen starten mit leichten Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,03 Prozent auf 108,81 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug wenig verändert 4,41 Prozent.

Im Handelsverlauf rückt die Geldpolitik in den Mittelpunkt. Zwar haben sich keine hochrangigen Redner aus den Reihen der US-Notenbank Fed angekündigt. Jedoch veröffentlicht die Federal Reserve am Abend die Mitschrift zu ihrer jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den künftigen Kurs.

Seit dem Sommer hat die Fed ihren Leitzins nicht mehr erhöht, an den Märkten werden zusätzliche Straffungen aktuell nicht erwartet. Vielmehr wird darauf gesetzt, dass die Fed ihre Politik im Laufe des kommenden Jahres mit einer schwächer werdenden Konjunktur lockert.

An Konjunkturdaten stehen nur einige Zahlen vom bis zuletzt schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm. Der Markt leidet unter den raschen und zahlreichen Zinsanhebungen, die die Fed seit März 2022 vorgenommen hat. Zudem sind die Bau- und Rohstoffkosten erheblich gestiegen./bgf/jsl/jha/