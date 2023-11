Bundesregierung ringt um Lösung in Haushaltkrise - Etatberatungen 2024 offen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - In der Bundesregierung dauert das Ringen um eine Lösung der Haushaltskrise an, in der die Ampel-Koalition nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steckt.

An mehreren Stellen der Regierung und der Koalition hieß es am Mittwoch, für den Bundeshaushalt 2023 laufe es auf eine nachträgliche Aussetzung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse hinaus. Bisher sei aber nichts entscheidungsreif. In der Schwebe stehen zudem die für Donnerstag anberaumten Schlussberatungen des Haushalts-Ausschusses des Bundestages über den Etatentwurf für 2024. Im Fall einer Absage wäre fraglich, ob noch in diesem Jahr ein Bundeshaushalt für 2024 beschlossen werden kann.

Eine Entscheidung über eine Absage der Ausschuss-Sitzung war am Mittwochmittag nach Angaben aus der Koalition noch nicht gefallen. Der Ausschuss-Vorsitzende Helge Braun (CDU) ließ laut einer Reuters vorliegenden E-Mail am Vormittag in den Fraktionen aber abfragen, ob Einwände gegen eine Absage bestünden.

Bisher hatte die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP an der für Donnerstag angesetzten Bereinigungssitzung festgehalten. Dann soll der Etatentwurf für 2024 beschlossen werden, damit der Bundeshaushalt am 1. Dezember vom Bundestag beschlossen werden und am 15. Dezember den Bundesrat passieren kann. Allerdings ist keine Einigung absehbar, wie die für 2024 durch das Urteil aufgerissene Finanzierungslücke von etwa 20 Milliarden Euro geschlossen werden soll. Bisher plante die Koalition, den Haushalt zu beschließen und im neuen Jahr durch einen neuen Wirtschaftsplan des Klimafonds zu ergänzen.

In der Regierung hieß es, es herrsche Zuversicht, dass die Haushaltsprobleme gelöst werden könnten. "Die Reformagenda mit der Modernisierung in vielen Bereichen etwa zur Digitalisierung oder zum Umbau zu einer erneuerbar ausgerichteten Wasserstoff-Wirtschaft wird umgesetzt", hieß es an einer Stelle. "Wir werden diesen Weg ganz konsequent weitergehen. Das wird durch die Haushaltsschwierigkeiten nicht infragegestellt werden."

WOHL AUSSETZUNG DER SCHULDENBREMSE FÜR 2023In Bundesregierung und Koalition hieß es, im Laufe des Tages gebe es weitere Gespräche darüber, wie es weitergehen solle. Mit Entscheidungen sei womöglich erst am Donnerstag oder Ende der Woche zu rechnen. Allerdings laufe es für 2023 voraussichtlich auf eine nachträgliche Aussetzung der Schuldenbremse hinaus. Damit würde sich die Regierung eine höhere Schuldenaufnahme für 2023 ermöglichen, um die Ausgaben des Sonderfonds zur Abfederung hoher Energiepreise in diesem Jahr abzusichern. Dabei geht es nach Angaben eines Insiders um ein Kreditvolumen von etwa 40 Milliarden Euro.

Bisher waren zur Deckung der Ausgaben des sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bereits im Jahr 2022 erteilte Kreditermächtigungen vorgesehen. Dafür gibt es nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums nach dem Verfassungsgerichtsurteil aber keine rechtliche Grundlage mehr.

Das Bundesverfassungsgericht hatte der Bundesregierung vergangene Woche 60 Milliarden Euro gestrichen, weil die Übertragung nicht genutzter Corona-Kredite auf den Klimafonds (KTF) verfassungswidrig war. Das Geld fehlt der Regierung nun. Hinzu kam, dass nach dem Gerichtsurteil auch der WSF fragwürdig wurde. Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als "Doppelwumms" bezeichnete Fonds zur Dämpfung der Energiepreise war 2022 unter Aussetzung der Schuldenbremse mit Kreditermächtigungen von 200 Milliarden Euro ausgestattet worden, die größtenteils aber erst 2023 und 2024 verwendet werden sollten. Das Gericht hatte klargemacht, dass solche Notlagen-Kredite nur in dem Jahr verwendet werden dürften, in dem sie beschlossen worden seien.

