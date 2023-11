Dax-Anleger dürften sich weiter zurückhalten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch zur Wochenmitte kaum vorangehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge nur geringfügig höher starten.

Am Dienstag hatte er bei rund 15.900 Punkten quasi auf der Stelle getreten. Bei den nach Handelsschluss in Europa veröffentlichten Zinsprotokollen der US-Notenbank hatten Anleger auf neue geldpolitische Signale gehofft. An den US-Börsen spielten die Mitschriften jedoch kaum eine Rolle. Die Fed ist nach einer Serie von aggressiven Zinserhöhungen mittlerweile auf Vorsicht bedacht.

Bei den Unternehmen dürfte ThyssenKrupp im Fokus stehen. Der Industriekonzern ist im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 unter dem Strich tief in die Verlustzone gerutscht. Aus den USA werden einen Tag vor der Thanksgiving-Feiertagspause die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Auftragseingänge langlebiger Güter erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.900,53

Dax-Future

15.957,00

EuroStoxx50

4.331,90

EuroStoxx50-Future

4.342,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.088,29 -0,2 Prozent

Nasdaq

14.199,98 -0,6 Prozent

S&P 500

4.538,19 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

33.438,75 +0,3 Prozent

Shanghai

3.053,92 -0,5 Prozent

Hang Seng

17.690,75 -0,2 Prozent

(Bericht von Anika Ross.; Redigiert von Hans Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)