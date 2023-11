Dax flirtet vor Thanksgiving mit 16.000er Marke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor dem langen Thanksgiving-Wochenende in den USA steigen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein.

Nach der Rally der vergangenen Wochen scheuten sie am Mittwoch aber größere Käufe. Dax und EuroStoxx50 legten um jeweils etwa ein halbes Prozent auf 15.983 beziehungsweise 4349 Punkte zu.

Für den deutschen Leitindex bleibe die Überwindung der 16.000er Marke eine harte Nuss, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Von der Wall Street seien vorerst keine Impulse zu erwarten, da die US-Börsen am Donnerstag geschlossen blieben und der Handel am Freitag vorzeitig ende.

Die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank brachten ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Darin deutete die Fed eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende an. Investoren setzten aber weiterhin darauf, dass sich dies erübrigen werde und im kommenden Jahr die Zinsen wieder sänken, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. Der Euro stagnierte daher bei 1,0913 Dollar.

VERLÄNGERUNG ODER VERSCHÄRFUNG DER FÖRDERKÜRZUNGEN?

Das nahende Thanksgiving-Wochenende mache Kupfer-Anleger vorsichtig, sagte Analyst Ole Hansen von der Saxo Bank. Sie nutzten die Preissteigerungen der vergangenen Tage für Gewinnmitnahmen. Dadurch gab das Industriemetall 0,6 Prozent auf 8395 Dollar je Tonne nach.

Am Rohölmarkt sorgte das verschobene Treffen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, für Verunsicherung. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 4,4 Prozent auf 78,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Einem Medienbericht zufolge gibt es zwischen einzelnen Mitgliedern Meinungsverschiedenheiten über die Förderpolitik. "Eine Verlängerung der bisherigen Förderkürzungen wird nicht ausreichen, um den Markt davon zu überzeugen, dass das Angebot 'knapp' ist", sagte Analyst John Evans vom Brokerhaus PVM Oil Associates. Abhängig von den Schlagzeilen müsse in den kommenden Tagen mit Kursausschlägen gerechnet werden.

THYSSENKRUPP UND SAGE IM AUFWIND - KINGFISHER IM MINUS

Bei den Aktienwerten steuerte Thyssenkrupp trotz eines milliardenschweren Verlustes mit einem Plus von zeitweise 8,6 Prozent auf den größten Tagesgewinn seit etwa einem Jahr zu. Der überraschend hohe Mittelzufluss stimme positiv, sagten Börsianer. Außerdem hofften Anleger auf eine rasche Entscheidung bei dem geplanten Zusammenschluss der Stahlsparte mit der Holding EPH des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky.

Nach einem Gewinnschub von 18 Prozent stellte Sage eine weitere Verbesserung der Ertragskraft in Aussicht. Außerdem will die Softwarefirma eigene Aktien zurückkaufen. Die Papiere stiegen daraufhin in London um bis zu 14,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 1144 Pence und standen vor dem größten Tagesgewinn seit mehr als 22 Jahren.

Unter Verkaufsdruck gerieten dagegen die Papiere von Kingfisher, die um bis zu 7,2 Prozent abrutschten. Hier drückte die zweite Prognose-Senkung binnen drei Monaten auf die Stimmung. "Verantwortlich hierfür ist aber weitgehend das Marktumfeld", sagte Analyst Adam Vettese vom Online-Broker eToro. Den Baumarkt-Betreiber treffe keine Schuld.

