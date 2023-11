Dax tritt zu Handelsbeginn auf der Stelle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat sich zum Handelsstart am Donnerstag kaum bewegt.

Der deutsche Leitindex notierte mit 15.979 Punkten kaum verändert. Zuletzt sei der Dax denkbar knapp an der 16.000 gescheitert, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Jetzt wird es spannend, ob die Anleger erst einmal durchatmen oder direkt den nächsten Angriff starten." Zuletzt hatten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA die Kurse am deutschen Aktienmarkt nach oben getrieben. Am Donnerstag rechneten Händler allerdings mit einem umsatzarmen Handel, weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen bleibt.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten in den ersten Minuten Siemens Energy, die um 1,2 Prozent vorrückten. Auf der Verliererseite standen die Rüstungswerte. Rheinmetall gaben im Dax 3,1 Prozent, Hensoldt im MDax 2,4 Prozent nach.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)