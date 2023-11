DAX® - Verdiente Verschnaufpause

Zweiter Handelstag in dieser Woche und zum zweiten Mal zeigt der DAX® eine geringe Schwankungsbreite – dieses Mal von weniger als 60 Punkten. Gleichzeitig verblieb das Aktienbarometer damit den zweiten Handelstag in Folge innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom vergangenen Freitag. Die beiden Innenstäbe zeugen von einem gewissen Konsolidierungsbedarf. Aufgrund der Rally der letzten Wochen sowie des heißgelaufenen RSI kommt letzteres auch nicht wirklich überraschend. Eine erste wichtige Unterstützung stellt das Aufwärtsgap vom 16. November (15.784 zu 15.760 Punkten) dar. Danach bildet vor allem die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.657 Punkten) im Zusammenspiel mit den horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten einen extrem massiven Rückzugsbereich. Jede Konsolidierung oberhalb dieser Schlüsselmarken ist grundsätzlich konstruktiv zu interpretieren. Diese Einschätzung wird zudem durch die US-Standardaktienindizes bestätigt. So liegen bspw. sowohl im Verlauf des Nasdaq-100® als auch des S&P 500® trendbestätigende Bullenflaggen vor. Apropos USA: Das unmittelbare Umfeld von „Thanksgiving“ – konkret: von der heutigen Eröffnung bis zum Closing am sog. „Black Friday“ – bietet überdurchschnittliche saisonale Chancen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. November).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

