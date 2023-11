EQS-News: GBC AG: Kapitalmarktpartner des „Deutsches Eigenkapitalforum“ 2023

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation

GBC AG: Kapitalmarktpartner des „Deutsches Eigenkapitalforum“ 2023

Als langjähriger Capital Markets Partner der Deutschen Börse unterstützt GBC das Deutsche Eigenkapitalforum

Augsburg, 22. November 2023 – Seit mehr als 20 Jahren trifft sich Ende November (diesmal vom 27. bis 29.11.2023) die internationale Financial Community in Frankfurt am Main. So auch in diesem Jahr. Dann werden auf dem Deutschen Eigenkapitalforum (EKF) Kapitalmarkttrends diskutiert, Aktien- und Anleiheemittenten unter die Lupe genommen und Netzwerke gepflegt. Als Spezialist rund um die Finanzierung sowie Kapitalmarktbetreuung mittelständischer Unternehmen wird die GBC AG auch in diesem Jahr vor Ort sein und die Veranstaltung unterstützen. Das Investmenthaus ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München, Capital Market Coach der Börse Wien und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

„Gerade in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten ist ein regelmäßiger direkter Austausch zwischen Unternehmen und Investoren wichtig. Diese Möglichkeit hat die Financial Community kürzlich auch wieder auf der MKK genutzt“, sagt GBC-Vorstand Jörg Grunwald. „Der Ausblick auf das Börsenjahr 2024 bleibt mit vielen Unsicherheiten behaftet. Doch gibt es auch positive Aspekte. So erhöhen die gestiegenen Zinsen die Attraktivität der Eigenkapitalfinanzierung durch Aktien. Daher könnten wir in den kommenden Jahren wieder mehr Börsengänge von mittelständischen Unternehmen in Deutschland sehen“, so GBC-Vorstand Manuel Hoelzle weiter.

Seit dem Jahr 2001 veranstaltet die GBC AG Kapitalmarktkonferenzen in München und Zürich sowie Roadshows in verschiedenen nationalen Destinationen wie Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf und auch an internationalen Finanzplätzen wie Wien, Amsterdam und Mailand. Inzwischen ist GBC auch Co-Veranstalter des IIF International Investment Forum. Die einmal im Quartal und auf englisch stattfindende online-Konferenz spricht nicht nur Emittenten und Investoren aus dem deutschsprachigen Raum an, sondern verfolgt einen internationalen Ansatz.

SAVE THE DATE GBC Investorenkonferenzen 2023/2024



9. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz): 5.12.2023

Digital: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DBfCHPVvSSCq8cEit2lquA#/registration



10. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz): 21.02.2024

Digital: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Eubm82wdTgWki7r1ZJ4dYA



11. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz): 17.04.2024

Digital: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N6sG6ptYQ5aqBA6J1AYa3w



37. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 24./25. April 2024

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München, nähere Infos: mkk-konferenz.de



12. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz): 15.10.2024

Digital: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XGOJJ8DyTYmha-CTEwgMwQ



38. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 13./14. November 2024

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München, nähere Infos: mkk-konferenz.de



13. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz): 5.12.2024

Digital: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RrloxMWVTNO3LCxmNjyY8w

Über GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.

Kontakt

GBC AG

Tel.: +49 (0)821 241133-0

Email: office@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de

www.mkk-konferenz.de

www. ii-forum.com