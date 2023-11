EQS-News: Gemeinsam fürs Gastgewerbe: DEHOGA Sachsen und der sächsische Zahlungsanbieter secupay schließen Partnerschaft

Emittent / Herausgeber: secupay AG / Schlagwort(e): Kooperation

Gemeinsam fürs Gastgewerbe: DEHOGA Sachsen und der sächsische Zahlungsanbieter secupay schließen Partnerschaft



22.11.2023 / 16:19 CET/CEST

Der deutsche Zahlungsdienstleister secupay aus Pulsnitz bei Dresden ist neuer Partner des DEHOGA Sachsen. Die 2.100 Mitglieder des regionalen Hotel- und Gaststättenverbandes profitieren ab sofort von attraktiven Sonderkonditionen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr sowie persönlichem Rund-um-Service aus einer Hand. Im Gastgewerbe ist guter Service entscheidend – dazu gehören auch sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeiten. Eine neue Partnerschaft des DEHOGA Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen e.V. mit dem Zahlungsdienstleiter secupay bietet Mitgliedsunternehmen die Chance, beim Thema bargeldloses Bezahlen Kosten zu sparen – und zwar ohne Abstriche am Service.

„Wir freuen uns, regionalen Kunden aus Gastronomie und Hotellerie auf diesem Wege besonders attraktive Konditionen zusammen mit fachkundiger, persönlicher Betreuung aus einer Hand anzubieten“, sagt Leif Jensen. Seit Mitte des Jahres leitet der erfahrene Payment-Spezialist bei secupay das neue Team für strategisches Partnermanagement. Als Fachexperte für Verbände ist Daniel Fonseca für die Betreuung der neuen Partnerschaft zuständig. Die DEHOGA Sachsen ist für den inhabergeführten Zahlungsdienstleister aus Pulsnitz bei Dresden im wahrsten Sinne ein naheliegender Partner, so Fonseca. Inflation, hohe Personal- und Energiekosten treffen das Gastgewerbe hart. Preiserhöhungen sind schwer durchzusetzen, zumal ab 2024 wieder die volle Mehrwertsteuer für Speisen fällig werden könnte. „Umso wichtiger ist es, Sparpotenziale auszuloten, ohne den Kundenservice einzuschränken“, sagt Fonseca.

Zum Leistungsspektrum des sächsischen Zahlungsspezialisten gehört neben einer attraktiven Auswahl moderner Kartenlesegeräte die Abwicklung aller gängigen bargeldlosen Bezahlverfahren wie Bank- und Kreditkartenzahlungen oder mobiles Bezahlen mit dem Smartphone. Auch im Bereich Gutscheine und wiederaufladbare Prepaidkarten verfügt secupay über etablierte und bewährte Lösungen. Zu den Kunden des Payment Service Providers gehören viele namhafte Unternehmen aus der Reise- und Touristikbranche, von Restaurants und Hotels über Ticketplattformen bis hin zu Reiseportalen, wie "sz Reisen" der Sächsischen Zeitung. Persönlicher Service wird bei secupay groß geschrieben: „Bei uns sprechen Sie mit einem fachkundigen Experten aus unserem Regionalteam“, betont Leif Jensen: „Wir sind persönlich für Sie da, wenn Sie uns brauchen.“ Das Angebot für DEHOGA-Mitglieder wird schrittweise um weitere Leistungen ausgebaut, auch andere Regionalverbände bekunden bereits Interesse an einer strategischen Partnerschaft. Über secupay: Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist Spezialist für individuelle, automatisierte Payment- und Loyaltylösungen für alle Verkaufskanäle. Als inhabergeführtes Zahlungsinstitut mit BaFin-Zulassung wickelt das mittelständische Unternehmen jährlich mehr als 30.5 Millionen Transaktionen für rund 110.000 Kunden ab. Ausführliche Informationen zu unseren Lösungen und ausgewählte Referenzen finden Sie unter secupay.com Über DEHOGA Sachsen: Der DEHOGA Hotel- und Gaststättenverband e.V. ist die Berufsorganisation des Gastgewerbes in Sachsen. Er vertritt die Interessen der verschiedenen Betriebstypen in Gastronomie und Hotellerie. Als moderner Branchenverband setzt sich der DEHOGA Sachsen für die Verbesserung der gewerbepolitischen Interessen sowie für eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik ein. Zudem ist der Verband kompetenter Gesprächs- und Verhandlungspartner gegenüber Politik und Wirtschaft. Sein Ziel ist, Gegenwart und Zukunft des Gastgewerbes zu sichern, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Gastgewerbe weiter zu verbessern und dessen Ansehen zu fördern: www.dehoga-sachsen.de Ihr Pressekontakt:

secupay AG

Renata Rukavina

Telefon: 035955 / 7550-550

E-Mail: r.rukavina@secupay.com

