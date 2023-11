EQS-News: Pyrum Innovations AG: Wissenschaftliche Studie des Fraunhofer Instituts bestätigt enorme CO2-Einsparungen des Pyrum-Pyrolyseverfahrens

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Wissenschaftl. Publikation

Pyrum Innovations AG: Wissenschaftliche Studie des Fraunhofer Instituts bestätigt enorme CO 2 -Einsparungen des Pyrum-Pyrolyseverfahrens Erstmalige Datenauswertung der gesamten Prozesskette bescheinigt: Pyrolyseverfahren von Pyrum spart gegenüber herkömmlichen Recyclingverfahren deutlich mehr CO 2 ein

ein „Life Cycle Assessment“ des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in der renommierten Fachzeitschrift „Resources, Conservation and Recycling“ erschienen Dillingen / Saar, 22. November 2023 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat erneut die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Eine kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift „Resources, Conservation and Recycling“ veröffentlichte wissenschaftliche Studie des Fraunhofer Instituts belegt, dass das Pyrolyseverfahren von Pyrum signifikante CO 2 -Einsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bietet. Das umfangreiche „Life Cycle Assessment“ (LCA, Ökobilanz) in der Studie vergleicht die Umweltauswirkungen der Pyrolyse von Altreifen nach dem Pyrum-Verfahren mit anderen herkömmlichen Entsorgungsmethoden, darunter die Verbrennung in Zementwerken und die stoffliche Verwertung. Dazu wurden erstmals Daten der gesamten Prozesskette der Linie 1 des Pyrum-Werks in Dillingen herangezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verwertung von Altreifen durch die Pyrum-Pyrolyse in den Kategorien globale Erwärmung, Feinstaub und Ressourcenverbrauch deutlich umweltfreundlicher ist als andere Methoden. Insgesamt ergibt sich durch das Pyrum-Pyrolyseverfahren eine CO 2 -Einsparung von 703 kg CO 2 -Äquivalent pro Tonne Altreifen. Zum Vergleich: Der aktuelle Recyclingmix in Deutschland erreicht eine Einsparung von 561 kg CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Die Pyrolyse von Altreifen nach dem Pyrum-Verfahren ist den herkömmlichen Verwertungsmethoden überlegen. Zusätzlich zum bereits im vergangenen Jahr durchgeführten LCA des Fraunhofer UMSICHT beinhalten die jetzt veröffentlichten Studienergebnissen reale Betriebsdaten der Mühle und der Agglomeration. Damit ist die Datenbasis sehr belastbar und die Ergebnisse unterstreichen das enorme Potenzial der Pyrum-Pyrolysetechnologie im Altreifenrecycling.“ Der komplette Artikel zu den Ergebnissen des LCA des Fraunhofer Institutes ist unter https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344923003890 abrufbar. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

22.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

