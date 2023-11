Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Haushaltskrise

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Haushaltskrise:

"Dass Wirtschaftsminister Habeck nun der Union als Klägerin die Verantwortung zuschieben will, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Schon im Ringen um das Heizungsgesetz hat er versucht, berechtigte Kritik als kleinliche Mäkeleien abzutun. Doch die Fehler, daran gibt es nichts zu rütteln, hat die Regierung gemacht - sonst niemand. Die politische Gereiztheit ist leicht zu erklären: Längst geht es nicht mehr nur darum, wie nun angesichts eines Milliardenlochs wichtige Zukunftsthemen finanziert werden sollen, sondern auch darum, was eigentlich aus dieser Regierung werden soll."/yyzz/DP/ngu