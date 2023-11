EQS-News: Berlin Cures treibt den Kampf gegen Long COVID in mehreren europäischen Ländern voran

Emittent / Herausgeber: Berlin Cures Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin Cures treibt den Kampf gegen Long COVID in mehreren europäischen Ländern voran



23.11.2023

Berlin, Deutschland, 23. November 2023 – Berlin Cures, ein auf die Neutralisierung von funktionellen Autoantikörpern (fAAKs) spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, erweitert die klinische Phase-II-Studie für seinen Wirkstoff BC 007 gegen Long COVID auf mehrere europäische Länder. Insgesamt 12 Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien arbeiten daran, die klinische Forschung zum globalen Gesundheitsproblem Long COVID voranzutreiben. Weitere Studienzentren in der Schweiz, in Spanien und in Finnland folgen in Kürze. Die ersten Ergebnisse der Phase-II-Studie werden im Jahr 2024 erwartet. Im Falle positiver Ergebnisse strebt Berlin Cures eine größere Phase-III-Studie an, die maßgeblich für eine Zulassung von BC 007 ist. „Wir freuen uns, mit so vielen klinischen Einrichtungen in ganz Europa zusammenzuarbeiten, um den Einsatz unserer Plattformtechnologie als therapeutische Lösung für Millionen von Patienten zu ermöglichen“, sagt Oliver von Stein, CEO von Berlin Cures. „Wir wollen eine Therapie für Long COVID und einen neuen Behandlungsansatz für zahlreiche weitere mit fAAKs assoziierte Erkrankungen wie Herzinsuffizienz oder Glaukom entwickeln. Diese paneuropäische Zusammenarbeit symbolisiert einen vereinten Einsatz gegen Long COVID als drängendes Gesundheitsproblem und unterstreicht unser Engagement für innovative und wirkungsvolle Forschung.“ Die Ausweitung der Studie auf fünf europäische Länder ist ein Meilenstein des multinationalen Ansatzes der Phase-II-Studie BLOC von Berlin Cures. Ziel der Studie ist es, aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit des Wirkstoffkandidaten BC 007 bei Patienten mit Long COVID zu liefern. Als Plattformtechnologie hat BC 007 das Potenzial, verschiedene Autoimmunerkrankungen zu heilen, indem es auf fAAKs als deren Ursache abzielt. Der Wirkstoff BC 007 funktioniert dabei ähnlich wie ein Antikörper, indem er schädliche fAAKs bindet und neutralisiert. Bei Long COVID ist ein wesentlicher Teil der Erkrankungen auf das Vorhandensein von fAAKs zurückzuführen. Berlin Cures will Pionierarbeit bei der Entwicklung einer auf BC 007 basierenden Therapie leisten, die fAAK-assoziierte Krankheiten an der Wurzel bekämpft, wie etwa Long COVID, Herzinsuffizienz oder Glaukom. Übersicht über Standorte der Prüfzentren:

Deutschland: 2x Berlin (rekrutierend), Köln (rekrutierend), Münster (rekrutierend), Erlangen (aktiv, Rekrutierung startet in Kürze)

Österreich: 2x Wien (rekrutierend)

Schweiz: Zürich (aktiv, Rekrutierung startet in Kürze); Basel folgt in Kürze

Spanien: Valencia (rekrutierend), Pamplona (rekrutierend), Madrid (aktiv, Rekrutierung startet in Kürze); Malaga und Sevilla folgen in Kürze

Finnland: Helsinki (aktiv, Rekrutierung startet in Kürze) Alle rekrutierenden Studienzentren und Teilnahmebedingungen können auf dieser Seite von clinicaltrials.gov eingesehen werden. Über Berlin Cures:

Das Team von Berlin Cures erforscht seit mehr als zwei Jahrzehnten funktionelle Autoantikörper (fAAKs) und hat erfolgreich ein Molekül identifiziert, das diese effektiv neutralisieren kann. Für BC 007 liegen vielversprechende präklinische als auch frühe klinische Ergebnisse vor. Eine langfristige Neutralisierung der Autoantikörper nach einer einzelnen Dosis wurde sowohl in einer Phase-I-Studie bei fAAK-positiven gesunden Freiwilligen als auch in einer Phase-IIa-Studie bei Patienten mit Herzinsuffizienz gezeigt, während bei unbehandelten Patienten die Autoantikörper weiterhin nachweisbar blieben. Darüber hinaus konnte bei den mit BC 007 behandelten Herzpatienten eine signifikante Verbesserung der Herzfunktion gezeigt werden. Labordaten, die mit Seren von Long-COVID-Patienten gewonnen wurden, sowie vier Fallstudien weisen auf das Potenzial des Aptamers gegen Long COVID hin. Indem Berlin Cures mit dieser einzigartigen Biotechnologie die Ursache von fAAK-assoziierten Krankheiten bekämpft, leistet das Unternehmen Pionierarbeit, um dieses schwerwiegende Gesundheitsproblem grundlegend zu adressieren. Seit Juni 2023 führt Berlin Cures eine klinische Phase-II-Studie mit BC 007 in der Indikation Long COVID durch, einem akuten und sich verschlimmernden globalen Gesundheitsproblem, um aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von BC 007 bei Patienten mit Long COVID zu erhalten. Kontakt:

FGS Global

E-Mail: berlincures-eu@fgsglobal.com

Telefon: +41 79 678 46 03

