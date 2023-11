EQS-News: Der Abstimmungszeitraum für die Metalcorp Group-Anleihe 2021/2026 begann heute am 23. November 2023 und endet am 26. November 2023, 24:00 Uhr

EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Der Abstimmungszeitraum für die Metalcorp Group-Anleihe 2021/2026 begann heute am 23. November 2023 und endet am 26. November 2023, 24:00 Uhr



23.11.2023 / 19:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Abstimmungszeitraum für die Metalcorp Group-Anleihe 2021/2026 begann heute am 23. November 2023 und endet am 26. November 2023, 24:00 Uhr



Luxemburg, 23. November 2023 – In Anlehnung an die frühere Ankündigung vom 2. November 2023 und die anschließende Aufforderung zur Stimmabgabe, die auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde, möchte die Metalcorp Group S.A. (die „Gesellschaft“) die Inhaber der Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3 / WKN: A3KRAP) an den Abstimmungszeitraum erinnern, der heute (23. November 2023, 0:00 Uhr) begonnen hat und am 26. November 2023, 24:00 Uhr, endet („Abstimmungszeitraum“).

Das Unternehmen möchten die Inhaber der Schuldverschreibungen 2021/2026 bitten, sich an der Abstimmung zu beteiligen, um einen erfolgreichen Abschluss des geplanten Restrukturierungsvorhabens sicherzustellen. Anleihegläubiger, die die vorgeschlagenen Beschlüsse und das Abstimmungsverfahren besprechen möchten, können sich unter ProjectMagma@hl.com an Houlihan Lokey wenden, die als Financial Advisor für die Ad-hoc-Gruppe aus Anleihegläubigern der Anleihe 2021/2026 tätig sind.

Alle relevanten Dokumente stehen den Inhabern der Schuldverschreibungen 2021/2026 während der Dauer der Abstimmung auf der Webseite des Unternehmens (Link unten) unter der Rubrik „Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2021/2026“ zur Verfügung.

Link zur „Investor Area“: Gläubigerabstimmung Anleihe 2021/2026 | Metalcorp Group



Über Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter globaler Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich in die Teilkonzerne Aluminium und Bulk and Ferrous und den Teilkonzern Metals & Concentrates. Die Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und die Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr" der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com