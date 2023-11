EQS-News: Impact Asset Management (I-AM): 3-Sterne-Auszeichnung von FNG für alle Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie

EQS-News: Impact Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Alle fünf Investmentfonds der I-AM-GreenStars-Familie der österreichischen Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH (I-AM) wurden vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) mit dem FNG-Siegel mit drei Sternen ausgezeichnet. Somit hat I-AM zum zweiten Mal in Folge die höchstmögliche Nachhaltigkeitsbewertung des renommierten Fachverbands für Nachhaltige Geldanlagen erhalten. „Dass nun alle unsere GreenStars-Fonds mit drei Sternen von FNG ausgezeichnet wurden, macht uns sehr stolz und bestätigt die hervorragende Arbeit unseres ganzen Teams und die Kontinuität in Sachen Nachhaltigkeit! Unsere Kunden können mit dieser Auszeichnung sicher sein, dass sie mit den GreenStars- Produkten in absolut nachhaltige Investmentfonds investieren", so Daniel Feix, Geschäftsführer und Head of Portfolio Management der Impact Asset Management. Neben den bereits in 2022 mit 3 FNG-Sternen prämierten Fonds I-AM GreenStars Opportunities, I-AM GreenStars European Equities, I-AM GreenStars Global Equities und I-AM GreenStars Absolute Return ist nun auch der nachhaltige Mischfonds I-AM GreenStars Balanced nach erfolgter Umstellung mit dem 3 Sterne-Siegel von FNG ausgezeichnet worden. Das FNG begründet die Top-Bewertungen mit der jeweils verfolgten besonders anspruchsvollen und umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. In die Gesamtbewertung fließen auch die Punkte institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Portfolio-Fokus mit ein. Impact Asset Management hat in allen Kategorien die höchstmögliche Auszeichnung erhalten. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wieder unsere gesamte I-AM GreenStars-Familie mit der höchsten Bewertung von drei Sternen bei FNG abgeschnitten hat. Die Bewertungen des FNG stellen für nachhaltig orientierte Anleger im DACH-Raum eine zuverlässige Orientierung im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen dar. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für unsere strikte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Transparenz, die wir im Sinne unserer Anleger und unserer Verantwortung für nachhaltiges Investieren laufend nach den höchsten Standards weiterentwickeln", resümiert Andreas Böger, Head of Sustainable Investing bei I-AM. Das FNG-Siegel wird jedes Jahr vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. vergeben, wobei die Bewertung von 0 Sterne (erfüllt die vom FNG definierten Mindestanforderungen) bis 3 Sterne (höchste Qualitätsstufe) reichen kann. Die Universität Hamburg führt im Rahmen der Bewertung für das FNG-Siegel eine unabhängige Prüfung der verfolgten Nachhaltigkeitsstrategien durch. Außerdem prüft ein externes Komitee, inwiefern die Nachhaltigkeitsstrategien glaubhaft angewendet wurden. Die diesjährige FNG-Siegel-Vergabefeier findet am 19. Dezember 2023 in Frankfurt am Main statt. Weitere Informationen zu den GreenStars Fonds finden Sie unter www.impact-am.eu Über Impact Asset Management Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line"-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars"-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet. (Stand 23.11.2023)

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: 069 90550554

Mail: iam@edicto.de Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.

