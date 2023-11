GNW-Adhoc: Lachen und Kameradschaft erhellen London: "Stand Up for Mums" von Mumcozy ist ein voller Erfolg

^LONDON, Nov. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=pr&utm_medium=contents_yq&utm_campaign=dhh), der Begleiter von über 3 Millionen Müttern weltweit, hat erfolgreich seine ?Stand Up for Mums (https://momcozy.com/pages/stand-up-for-mums- 2023?utm_source=pr&utm_medium=contents_yq&utm_campaign=dhh)"-Stand-up-Comedy Show beendet, die am 19. November im Soho Theatre in London stattgefunden hat. Ziel der Veranstaltung war es, die unverfälschte Schönheit des Mutterseins hervorzuheben und durch gemeinsames Lachen die Stimme und Erfahrung jeder Mutter zu feiern. Mehr als 100 werdende und frischgebackene Eltern mit unterschiedlichem Hintergrund schufen eine aufregende und lustige Atmosphäre. Die beeindruckenden Comedians - Jacob Hawley, Esther Manito, Michael Akadiri und Lily Phillips - wurden von Hatty Ashdown moderiert und boten einzigartige Perspektiven, da sie selbst Eltern sind, was die Bühne authentisch und nahbar machte. Die Veranstaltung, die sich an Eltern und werdende Eltern richtete, war ein Beweis für den universellen Humor und die gemeinsamen Erfahrungen in der Elternschaft. Als Teil der Momcozy #StandUpForMums-Kampagne war die Stand Up For Mums-Comedy- Show eine Feier der einzigartigen Reise der Mutterschaft und bot eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und die Verbindung durch Humor. Eine der anwesenden Mütter sagte: ?Als Mutter muss man Dinge nachvollziehen können. Es gab viele nachvollziehbare Witze - es war wirklich sehr lustig und wir hatten eine tolle Zeit!" Um seine Unterstützung für Mütter zu verstärken, weitet Momcozy seine Wirkung online aus. Die Marke ruft dazu auf, persönliche Mutterschaftsgeschichten auf Instagram und Facebook mit dem Hashtag #StandUpForMums zu teilen. Diese Initiative hat dazu geführt, dass viele Mütter ihre Stimmen und Erfahrungen austauschen und so eine unterstützende Online-Gemeinschaft aufbauen. Mutterschaft ist eine Mischung aus freudigen und schwierigen Momenten. Momcozy hat dies erkannt und setzt sich weiterhin für eine echte Unterstützung und Betreuung der Mütter ein. ?Stand Up For Mums" ist nur ein Teil der breiter angelegten Kampagne ?Remove Breastfeeding Barriers, Give Mums Real Support" (Beseitigen Sie Stillbarrieren, geben Sie Müttern echte Unterstützung) von Momcozy, die darauf abzielt, Mütter durch den Abbau von Stillbarrieren durch innovative Produkte und unterstützende Maßnahmen zu stärken. Über Momcozy Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt. Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Verbreitung und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a67886c-8922-41a1-a7f1- d9b81e9ba353 °