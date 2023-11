Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Grüne/Parteitag

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Grüne/Parteitag:

"Der Basis, die beim Parteitag sicherlich wieder den Verrat am grünen Wertefundament beklagen wird, muss klar gemacht werden, dass die 15 Prozent aus den Umfragen mehr Wähler bedeuten als die Teile der Stammwählerschaft, die allen die grüne Moral aufzwingen will. Vielmehr sind es Pragmatiker, Realos eben, die sich zwar mehr Umwelt- und Klimapolitik in der Wirtschaft, im Alltag und überhaupt wünschen, aber nicht mit weit über das Ziel hinausschießenden Verboten, sondern mit - fragwürdiger - Subventionspolitik. Und sie wollen keine Bewegung unterstützen, die es für heroisch hält, das Brandenburger Tor zu beschmieren, aber sich nicht traut, gegen Terroristen und Kriegsverbrecher in aller Welt klar Stellung zu beziehen. Turbulenzen wird es geben, einen Aufstand aber nicht. Die Realos werden das aushalten. Ob es die Ampel aushält, ist eine andere Frage."