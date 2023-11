Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu FDP/Grüne/Ampel

HEIDELDBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu FDP/Grüne/Ampel

Manchmal kommt es dann doch ziemlich anders als man denkt: Während die Grünen in Karlsruhe - am Ort ihrer Parteigründung - sich in Selbstbeschäftigung ergehen, hieven die Liberalen nur einen Tag zuvor die Abrissbirne für das Projekt "Ampel-Koalition" in die politische Arena. Die Mitgliederbefragung dürfte jedenfalls eine Dynamik entwickeln, angesichts derer Dienstwagenprivilegien und Ministerialjobs zur Nebensache werden. Das nahe Ende der "Zwangsampel" steht bevor. Ganz einfach, weil die Erben von Genscher und Westerwelle noch stärker unter dem desaströsen Bild dieser Koalition leiden als die Habeck- und Baerbock-Truppe. Im Grunde befindet sich die FDP in einer ähnlich Lage wie die Linke. Es fehlt an der verlässlichen Basis im Land, sodass selbst der Wiedereinzug in den Bundestag gefährdet ist./yyzz/DP/zb