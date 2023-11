Verdi kündigt kurz vor Spitzengespräch im Einzelhandel neue Warnstreiks an

Berlin/Düsseldorf (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des Einzelhandels kurz vor einem Spitzengespräch mit den Arbeitgebern neue Warnstreiks angekündigt.

In Berlin und Brandenburg rief die Gewerkschaft ab Freitag zu einem viertägigen Warnstreik auf, wie der Landesverband am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitgeber müssten in dem Bezirk an den Verhandlungstisch zurückkehren und ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, hieß es zur Begründung. Auch in Nordrhein-Westfalen seien weitere Warnstreiks geplant, kündigte eine Verdi-Sprecherin in Düsseldorf an. Am Freitag werde es in dem Bundesland neue Proteste geben. Spitzenvertreter von Verdi und des Handelsverbands HDE wollten am frühen Nachmittag zu einem Spitzentreffen zusammenkommen.

In den seit Monaten festgefahrenen Tarifverhandlungen hatte der Handelsverband HDE das Spitzengespräch gefordert. Die Gespräche in den Tarifbezirken hätten keine Einigung gebracht, Verdi habe keine Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt. Verdi ist zu dem Treffen bereit, pocht aber auf Verhandlungen und Tarif-Lösungen in den einzelnen Tarifbezirken des Einzelhandels. Die Arbeitgeber hätten versichert, dass "Spitzengespräche keine regionalen Tarifverhandlungen ersetzen", hatte die Gewerkschaft erklärt. Verdi hatte in der Tarifrunde die Beschäftigten immer wieder zu Protesten aufgerufen und mit Streiks im Weihnachtsgeschäft gedroht.

