Wilders stößt auf Wahlsieg an - 'Es hat geklappt'

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat am Donnerstag mit Gefolgsleuten auf seinen überraschend klaren Wahlsieg angestoßen. "Es hat geklappt", sagte er in Den Haag. "Wir haben 37 Sitze geholt, könnt ihr euch das vorstellen?" Nun werde sich seine Partei für die Freiheit (PVV) für den normalen Niederländer einsetzen, der die Politik der vergangenen Jahre satt habe. Seine Ziele seien eine strengere Asylpolitik, mehr Wohnungen und ein besseres Gesundheitssystem, sagte Wilders. Er sei dabei zur Zusammenarbeit mit anderen Parteien bereit. "Der Niederländer verdient es, und dann wird es auch so kommen, dass die PVV in das nächste Kabinett eintritt."

Wilders war aus der Parlamentswahl am Mittwoch als stärkste Kraft hervorgegangen. Seine PVV gewann nach dem vorläufigen Ergebnis 37 der insgesamt 150 Sitze. Auf Position zwei kam das rot-grüne Bündnis des ehemaligen EU-Kommissars Frans Timmermans mit 25 Sitzen, an dritte Stelle die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) mit 24 Mandaten./ab/DP/jha