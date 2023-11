Aktien New York: Wenig Bewegung am 'Black Friday'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind wenig verändert in den verkürzten Handel am "Black Friday" gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,17 Prozent auf 35 331,68 Punkte zu.

Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,20 Prozent auf 15 969,28 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,06 Prozent auf 4554,09 Einheiten. Die Anleger bleiben zuversichtlich, dass die Leitzinsen ihren Gipfel erreicht haben und die Wirtschaft nicht in eine Rezession treiben wird.

Tags zuvor waren die Handelsplätze in New York wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen geblieben. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wird an den US-Börsen nur bis 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehandelt. Der "Black Friday" gilt als besonders wichtiger Tag für das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler. Diese könnten zum Wochenschluss bereits mitteilen, ob sie mit der Kundenfrequenz zufrieden sind./ajx/he