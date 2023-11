Asiatische Börsen zeigen sich zum Ende der Woche uneinheitlich

Sydney (Reuters) - Die Börsen in Asien haben sich am Freitag zunächst uneinheitlich gezeigt.

Die US-Börsen hatten heute keinen Einfluss auf die asiatischen Märkte, denn sie blieben wegen eines Feiertags geschlossen. In Japan zeigten sich die Märkte trotz des erneut leichten Anstiegs der Kernverbraucherpreise im Oktober sowie der weiterhin schrumpfende Industrietätigkeit stabil. Die in Hongkong notierten chinesischen Bauunternehmen verloren dagegen 0,7 Prozent an diesem Freitag, nachdem sie am Donnerstag aufgrund weiterer Unterstützungsmaßnahmen Pekings gestiegen waren. "Man spricht von der sogenannten Weihnachtsrallye, aber oft findet die Weihnachtsrallye nicht wirklich in den letzten beiden Dezemberwochen statt. Wir könnten also ein paar Wochen erleben, in denen die Märkte einfach nur vor sich hin dümpeln und keine Richtung haben.", sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 33.733 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2393 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 149,54 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,1504 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8844 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0896 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9637 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2523 Dollar.

