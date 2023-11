Baerbock: Wollen tiefe Gräben und Flächenbrand in Nahost verhindern

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat das Recht Israels auf Selbstverteidigung betont. Israel werde niemals in Sicherheit leben können, "wenn dieser Terror nicht bekämpft wird", sagte sie am späten Donnerstagabend beim Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe. Das Land kämpfe gegen die Hamas und nicht gegen die Palästinenserinnen und Palästinenser. Israel habe das Recht und die Pflicht im Rahmen des humanitären Völkerrechts, seine Bürger zu verteidigen. Die Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland sei nicht im Sicherheitsinteresse Israels, betonte Baerbock. Sie warnte auch vor weiterreichenden Folgen des Konflikts: "Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, genau das zu verhindern - einen regionalen Flächenbrand und diese internationalen Gräben."/hrz/DP/zb