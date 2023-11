Chefs von Jusos und Grüner Jugend für Stopp von Abschiebe-Reform

BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefs der Nachwuchsorganisationen von SPD und Grünen fordern gemeinsam einen sofortigen Stopp der Gesetzespläne für mehr und schnellere Abschiebungen. Svenja Appuhn und Katharina Stolla von der Grünen Jugend und Philipp Türmer von den Jusos gehören zu den Erstunterzeichnern einer Petition mit dem Titel "Wir können anders", die von der Flüchtlingsorganisation "Leave No One Behind" initiiert wurde.

"Geflüchtete werden zum Sündenbock für jahrzehntelanges sozialpolitisches Versagen gemacht, statt soziale Herausforderungen endlich mit den notwendigen Investitionen und strukturellen Verbesserungen anzugehen. Es ist eine Debatte, die Zusammenhalt, Menschenrechte und letztendlich unsere Demokratie bedroht", heißt es im Text der Petition, die unter anderem auch eine bessere Finanzierung für Kommunen sowie Schulen, Kitas und das Gesundheitssystem fordert.

Zu den Erstunterzeichnern der Petition gehören laut "Leave No One Behind" auch Prominente sowie Aktivistinnen und Aktivisten der Bereiche Bildung, Wohnungsnot oder Pflege./mee/DP/zb