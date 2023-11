Dax tritt zu Handelsbeginn auf der Stelle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex notierte mit 15.990 Zählern in Reichweite der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke, die er am Donnerstag kurzzeitig überwunden hatte. Um die 16.000 nachhaltig zu überschreiten, fehle es aktuell an guten Nachrichten und überzeugten Käufern, sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Im Blick behielten die Investoren am Freitag vor allem Konjunkturdaten. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht am Vormittag seinen Index zum Geschäftsklima im November, das sich aus Expertensicht weiter aufgehellt haben sollte. Ökonomen erwarten einen Anstieg auf 87,5 Zähler von 86,9 Punkten im Vormonat.

Größter Dax-Gewinner waren die Aktien von Continental mit einem Plus von mehr als drei Prozent. Die Analysten von Barclays haben die Titel auf "Overweight" von "Equal-Weight" hoch genommen. Für BASF ging es knapp zwei Prozent bergauf. Der Ölkonzern Adnoc aus dem Emirat Abu Dhabi prüft einem Medienbericht zufolge ein Übernahmeangebot für die von BASF kontrollierte Ölgesellschaft Wintershall Dea.

