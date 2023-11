EUR/USD - 1,05/1,03 USD: strategische Risikozone

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie um auf die vollständige Analyse zuzugreifen klicken Sie hier.

Nur der Vollständigkeit halber führen wir noch den Quartalschart an, wo ebenfalls ein Außenstab vorliegt. Die 3-Monats-Betrachtung dokumentiert nochmals die herausragende Stellung des Auffangbereiches bei 1,05/1,03 USD. Alle vier Quartalstiefs des Jahres 2023 hat das Währungspaar hier ausgeprägt (siehe Chart). Darüber hinaus zementieren zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (1,0609/1,0586 USD) den wegweisenden Charakter dieser Taktgeber. „Nicht alles was zählt, kann gezählt werden, und nicht alles was gezählt werden kann, zählt.“ Dieses Zitat von Albert Einstein stellt eine gute Überleitung zum Monatschart der europäischen Einheitswährung zum Greenback dar. Der seit Sommer 2008 und den damaligen Rekordständen bei 1,60 USD bestehende Baissetrend (akt. bei 1,0988 USD) „zählte“ in den zurückliegenden Monaten definitiv. Über fünf Monate hinweg testete der Euro immer wieder den beschriebenen Trend (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund würde ein Trendbruch die charttechnischen EUR-Perspektiven nachhaltig verbessern. Mut macht in diesem Zusammenhang, dass das Währungspaar auf Basis der o. g. Schlüsselhaltezone im Begriff ist, einen lehrbuchmäßig „morning star“ auszubilden.

EUR/USD (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

