Flaute an Europas Börsen - Dax kämpft um 16.000

Frankfurt (Reuters) - Europas Börsen hat es zum Wochenschluss an Schwung für einen klaren Aufwärtstrend gefehlt.

Der Dax pendelte am Freitagnachmittag kaum verändert um die knapp überschrittene psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Der EuroStoxx50 trat bei 4365 Zählern auf der Stelle und auch an den US-Börsen zeichnete sich eine Stagnation ab. Da der Handelstag nach der Thanksgiving-Feiertagspause verkürzt ist, rechnen Marktteilnehmer mit einem ruhigen Geschäft. Anleger werden vor allem den US-Einzelhandelssektor im Auge behalten, der mit teils großen Rabatten am sogenannten "Black Friday" auf klingelnde Kassen setzt.

Hierzulande stützte der Ifo-Geschäftsklimaindex die Kurse. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November erneut aufgehellt - das Barometer stieg zum Vormonat das dritte Mal in Folge um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler. "In Anbetracht der ansonsten tristen wirtschaftlichen Nachrichtenlage ist dies ein richtiger Hingucker", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Dennoch sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland in der Rezession stecke. Der Euro trat bei 1,0905 Dollar auf der Stelle.

WILDE KURSSCHWANKUNGEN AM ÖLMARKT

Am Rohstoffmarkt sorgte die Verschiebung des Treffens der Opec+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, für einen nervösen Handel. Während sich der Preis für das Nordseeöl Brent mit 81,66 Dollar je Fass stabilisierte, verbilligte sich US-Öl WTI um ein Prozent auf 76,36 Dollar. Die nun erst für den 30. November terminierten Beratungen der Opec+ sorgten für Spekulationen, dass die erwarteten Produktionskürzungen geringer als gedacht ausfallen könnten. "Wird das aktuelle Produktionsniveau per saldo beibehalten, könnten die Preise temporär leicht absacken, weil es eben nicht 'mehr' gab", prognostizieren die Analysten der Commerzbank.

WINTERSHALL-FANTASIE TREIBT BASF

Am Aktienmarkt hievten M&A-Spekulationen BASF an die Dax-Spitze. Der Ölkonzern Adnoc aus dem Emirat Abu Dhabi prüft einem Medienbericht zufolge ein Übernahmeangebot für die von BASF kontrollierte Ölgesellschaft Wintershall Dea. Das Unternehmen könnte demnach mit zehn Milliarden Euro bewertet werden. Die Titel des Chemiekonzerns legten 1,6 Prozent zu.

Auf der Verliererseite standen Bayer, die um rund ein Prozent absackten. Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick von "stabil" auf "negativ" gesenkt. Das Rating selbst wurde bei "Baa2" belassen. Die Änderung des Ausblicks spiegele die potenziellen Auswirkungen auf Bayers Kreditwürdigkeit wider, die sich aus einer Häufung negativer Ereignisse in der zweiten Jahreshälfte 2023 ergeben könnten, teilte die Agentur mit.

Im Autosektor sorgte eine Hochstufung von Barclays für Bewegung. Continental-Aktien rückten im Dax 1,6 Prozent vor. Forvia legten an der Pariser Börse rund zwei Prozent zu. Bei den Autoteile-Herstellern sehen die Experten der britischen Bank Aufwärtspotenzial und setzten sie auf "Overweight" hoch.

