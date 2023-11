Geschäftsklima besser - Deutschland könnte laut Ifo Rezession entgehen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Geschäftsklima hellt sich immer mehr auf und spricht laut dem Ifo-Institut zurzeit gegen eine Rezession in Deutschland.

Wie die Münchner Konjunkturforscher am Freitag mitteilten, legte das Barometer im November den dritten Monat in Folge zu. Der Anstieg fiel mit 0,4 Punkten auf 87,3 Zähler nur etwas geringer aus, als Experten vermutet hatten. Die Wirtschaft stabilisiere sich, wenn auch auf niedrigem Niveau, betonte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Diese könnte einer Rezession knapp entgehen, nachdem sie im Sommer geschrumpft war. "Für das vierte Quartal signalisieren die Daten ein leichtes Wachstum", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe zu Reuters. Die Haushaltkrise sorgt jedoch für Unsicherheit mit Blick auf die Konjunkturaussichten.

Denn mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse stehen milliardenschwere Investitionen der Bundesregierung infrage. "Das hat die Unsicherheit etwas erhöht", sagte Wohlrabe. Es sei allerdings nur ein Viertel der Antworten der befragten Manager nach dem Karlsruher Urteilsspruch der vergangenen Woche eingegangen. Womöglich ergebe sich in der Dezember-Umfrage ein klareres Bild.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im dritten Quartal um 0,1 Prozent zurückgegangen. Zurückgehalten haben sich im Sommer vor allem die Verbraucher, die unter hohen Preisen ächzten und daher ihr Geld zusammenhielten: Die privaten Konsumausgaben - die etwa zwei Drittel des BIP ausmachen - fielen um 0,3 Prozent niedriger aus als im Vorquartal. Die Konsumausgaben des Staates legten hingegen erstmals seit mehr als einem Jahr wieder zu, und zwar um 0,2 Prozent.

BAUBRANCHE IN SORGE NACH KARLSRUHER URTEIL

Trotz dieses Lichtblicks verstärken sich mit der Haushaltskrise nun die Zukunftsängste der ohnehin gebeutelten Baubranche: "Sorge bereitet uns – neben der Situation im Wohnungsbau – das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dessen Auswirkungen auf die Haushalte bei Bund und Ländern", sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie: "Es darf auf keinen Fall dazu kommen, dass Investitionen eingespart und wichtige Infrastrukturprojekte auf Eis gelegt werden."

Projektvergaben müssten weiterlaufen, ebenso wie die Vorbereitung neuer Maßnahmen, sagte Müller. "Wenn es jetzt zu einem Stopp kommen würde, wäre der Effekt über Monate nicht aufzuholen." Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) hatten zuvor erklärt, den lahmenden Wohnungsbau mit einem 14-Punkte-Maßnahmenpaket ankurbeln zu wollen.

WENIG ROSIGE KONJUNKTURAUSSICHTEN

Trotz des Anstiegs des Ifo-Index, der auf einer Umfrage unter rund 9000 Führungskräften basiert, bleibt Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer mit Blick auf die Wachstumsaussichten pessimistisch: "Ich rechne für das Winterhalbjahr nach wie vor mit einem leichten Schrumpfen der deutschen Wirtschaft", sagte der Experte und fügte an: "Die Unternehmen haben einfach zu viel zu verdauen, wenn man an die zurückliegende globale Zinswende denkt oder an die Verunsicherung wegen der Energie- und Haushaltspolitik der Bundesregierung."

Mit Blick auf die einzelnen Bereiche der Wirtschaft ist das Stimmungsbild laut Ifo im November nicht ganz einheitlich: Aufgehellt hat es sich in der Industrie - und dort besonders in den energieintensiven Branchen wie der Papier-, Kunststoff- und Gummiherstellung. "Hier könnte die Einigung auf einen Industriestrompreis eine Rolle gespielt haben", sagte Ifo-Experte Wohlrabe mit Blick auf die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungen. Die Einzelhändler rechnen hingegen trotz der sinkenden Inflation mit keinen großen Sprüngen: "Sie blicken eher zurückhaltend auf das Weihnachtsgeschäft."

Die Konjunkturaussichten sind trotz der Aufhellung des Geschäftsklimas im November insgesamt alles andere als rosig: Die EU-Kommission prognostiziert, dass Deutschland mit einem Minus von 0,3 Prozent beim BIP dieses Jahr als einzige der großen Volkswirtschaften im Euroraum schrumpfen wird. Nächstes Jahr soll das BIP dann um 0,8 Prozent zulegen - womit die Bundesrepublik 2024 in dieser Hinsicht gemeinsam mit Finnland das Schlusslicht der Euro-Zone bilden würde.

