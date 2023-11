Grünen-Parteitag will Vorstand neu wählen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Grünen setzen an diesem Freitag (9.30 Uhr) ihren Parteitag in Karlsruhe fort. Dort wollten die Delegierten am Nachmittag den sechsköpfigen Bundesvorstand um die beiden Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour neu wählen. Sowohl Lang als auch Nouripour kandidieren erneut, eine Wiederwahl gilt als sicher. Daneben sollten die mehr als 800 Delegierten die Wahlen für die Plätze auf der Liste zur Europawahl beginnen. Für Platz 1 kandidiert die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Terry Reintke./hrz/DP/jha