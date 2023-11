Hamas-Chef Hanija: Halten uns an Waffenruhe

DOHA (dpa-AFX) - In seiner ersten Ansprache nach Inkrafttreten der Feuerpause im Gaza-Krieg hat Hamas-Chef Ismail Hanija bekräftigt, dass sich die Terrorgruppe an die Waffenruhe halte wolle, solange sich Israel ebenfalls dazu verpflichte. Der ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News strahlte die Rede am Freitagmittag aus. "Nach fast 50 Tagen hat sich der Feind den Bedingungen des Widerstands und der Willenskraft unseres tapferen Volkes gebeugt und damit einer Einigung und einem teilweisen Austausch der Gefangenen zugestimmt", sagte Hanija.

Am Freitag sollte eine erste Gruppe israelischer Geiseln freigekommen, die die islamistische Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt hatte. Nach der Freilassung von zunächst 13 Frauen und Kindern wollte Israel im Gegenzug am Freitagabend 39 palästinensische Häftlinge - 24 Frauen und 15 Jugendliche - entlassen, die Haftstrafen in Israel verbüßen./arj/DP/men