Interview mit David Hartmann – Nach starken Nvidia-Zahlen – wie investieren in KI?

Nvidia hat am Dienstagabend eine starke Q3-Bilanz präsentiert. Einmal mehr übertraf der Chipentwickler die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz und Gewinn deutlich.

Nvidia hat am Dienstagabend eine starke Q3-Bilanz präsentiert. Einmal mehr übertraf der Chipentwickler die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz und Gewinn deutlich. Zuletzt war die Aktie des Konzerns wegen der KI-Fantasien am Markt sehr gefragt. Während Nvidia mit guten Zahlen glänzt, brodelt es bei OpenAI.



Am vergangenen Freitag hat das Softwareunternehmen den CEO Sam Altman entlassen. Das sorgte für Unruhen in den eigenen Reihen. Zwischenzeitlich witterte der Microsoft-Chef Satya Nadella seine Chance und bot Altmann eine Stelle an. Das voraussichtliche Ende vom Lied: Am Mittwoch bekam Altman seinen Chefposten bei OpenAI wieder.



In der Zwischenzeit erreichten die Papiere von Microsoft und Nvidia neue Allzeithochs. Wie diese Entwicklungen im Tech-Sektor einzuordnen sind, erklärt David Hartmann von Vontobel. Der Experte für Zertifikate stellt außerdem eine Möglichkeit vor, mit der Anleger von Aktien aus dem Bereich KI profitieren können.





Strategie-Zertifikate



WKN Basiswert Bewertungstag Geld Brief VU7H06 Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index Open End 95,69 96,64

Stand: 24.11.2023 11:15 Uhr; Währung EUR

