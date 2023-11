ROUNDUP/Aktien New York: Wenig Bewegung am 'Black Friday'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind wenig verändert in den verkürzten Handel am "Black Friday" gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,26 Prozent auf 35 363,07 Punkte zu.

Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,10 Prozent auf 15 985,91 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,05 Prozent auf 4558,80 Zähler. Die Anleger bleiben zuversichtlich, dass die Leitzinsen ihren Gipfel erreicht haben und die Wirtschaft nicht in eine Rezession treiben wird.

Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wird an den US-Börsen nur bis 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehandelt. Tags zuvor waren die Handelsplätze in New York wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen geblieben.

Der "Black Friday" gilt als besonders wichtiger Tag für das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler. Diese könnten zum Wochenschluss bereits mitteilen, ob sie mit der Kundenfrequenz zufrieden sind. Die Aktien von Branchenvertretern wie Walmart und Target zeigten sich zunächst recht unauffällig. Best Buy gewannen 0,9 Prozent, Macy's aber fielen um 0,7 Prozent.

Unter den Technologiewerten sanken die Papiere von Nvidia um 0,8 Prozent. Einem Medienbericht zufolge teilte der Chiphersteller Kunden in China mit, dass er die Einführung neuer Chips für Künstliche Intelligenz (KI) bis zum ersten Quartal verschiebt. Nvidia arbeitet Berichten zufolge an der Markteinführung von neuen KI-Chips für das Land, die Exporteinschränkungen gerecht werden sollen. Die USA hatten den Zugang Chinas zu fortschrittlichen Halbleitern im vergangenen Monat weiter eingeschränkt.

Im Blick stehen zudem die Anteile des Elektroautobauers Tesla . Börsianer verwiesen unter anderem auf Berichte über womöglich deutliche Preisnachlässe zum Jahresende durch den chinesischen Wettbewerber BYD . Ferner streiken Tesla-Arbeiter in Schweden weiter. Belastet wurden die Papiere dadurch nicht, der Kurs stieg um ein Prozent.

Irobot sprangen um 28 Prozent nach oben. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will die EU die Übernahme des Staubsaugroboters durch den Online-Händler Amazon ohne Einschränkungen genehmigen. Amazon gaben moderat nach./ajx/he