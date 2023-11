TAGESVORSCHAU: Termine am 27. November 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. November:

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 12:00 LUX: Adler, Hautversammlung DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/23 (endgültig) 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 11/23 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutsche Börse (Eigenkapitalforum 2023) 10:00 Uhr - Keynote: Feeling the fallout from rate hikes - Global economic outlook Dr. Jörg Krämer, Chief Economist, Commerzbank 12:50 Uhr - Keynote: AI in Healthcare Dr.Werner Lanthaler, CEO, Evotec SE 10:00 DEU: LBBW, Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2024 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt 10:00 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt über Haftung eines italienischen Wohmobil-Herstellers im Dieselskandal, Karlsruhe 11:30 DEU: Online-Pk Vorstellung «The Berlin Pulse»-Umfrage «Wie denken die Deutschen über Außenpolitik?», Berlin 12:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung GKV-Spitzenverband «Wir sprechen über: Die Zukunft der Krankenhausversorgung» mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Vorstand des GKV-Spitzenverbandes, Stefanie Stoff-Ahnis, Berlin BEL: Treffen der EU-Minister für Beschäftigung und Sozialpolitik, Brüssel NLD: 28. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW), Den Haag

