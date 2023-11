USD-Index - 104/103 Punkte als Signalgeber

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie um auf die vollständige Analyse zuzugreifen klicken Sie hier.

Die letzte davon – sprich die Kerze des laufenden Halbjahres – bildet dabei ebenfalls einen Außenstab. Damit „sitzt“ der USD-Index genau auf den alten Ausbruchsmarken bei 104/103 Punkten, deren Bedeutung durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (105/104 Punkte) noch zusätzlich unterstrichen wird. Ein nachhaltiges Rebreak der alten Ausbruchszone würde für eine doppelt negative Weichenstellung sorgen, denn dann wäre neben einem Rückfall in die von 2014 bis 2022 gültige Schiebezone gleichzeitig auch die Auflösung des oben diskutierten „shooting stars“ zu beklagen. Deshalb liefert der USD-Index möglicherweise einen frühen Hinweis auf die weitere EUR/USD-Entwicklung. Den Druck auf diese Schlüsselunterstützungen signalisiert auch der voraussichtliche „evening star“ auf Monatsbasis sowie der trendfolgende MACD, der in diesem Zeitfenster gerade an seiner Signallinie gescheitert ist. Im Januar wird zudem der Aufwärtstrend seit 2011 bei 103 Punkten verlaufen. Bei einem Rückfall in die alte Schiebezone der letzten Jahre definieren das Jahrestief 2023 (100 Punkte) sowie die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 90 Monate (akt. bei 99/98 Punkten) die nächsten Rückzugsmarken.

USD-Index (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD-Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

