Zweite Verhandlungsrunde zwischen Bahn und GDL wird fortgesetzt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn setzen am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen am Vortag ihre zweite Verhandlungsrunde über neue Tarifverträge fort. Die Teams sind nach Bahnangaben um 10.00 Uhr in Berlin verabredet. Über den Gesprächsverlauf und mögliche Ergebnisse vom Donnerstag wurde zunächst nichts bekannt.

Der Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Bahn begann vor zwei Wochen mit der ersten Verhandlungsrunde. Eine Woche später sorgte ein 20-stündiger GDL-Warnstreik bundesweit für Tausende Zugausfälle. Außerdem hat die Gewerkschaft inzwischen eine Urabstimmung über unbefristete Streiks unter ihren Mitgliedern eingeleitet - die Situation ist also gespannt.

Die Gewerkschaft fordert 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Bahn legte der GDL in der ersten Verhandlungsrunde ein Angebot vor und stellte darin eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten in Aussicht. Knackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Arbeitszeitverringerung von 38 auf 35 Stunden in der Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohn. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hält die Forderung für unerfüllbar und sieht an dieser Stelle keinen Spielraum./nif/DP/jha