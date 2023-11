Biden: Vier Jahre altes Mädchen mit US-Pass unter geretteten Geiseln

NANTUCKET/WASHINGTON (dpa-AFX) - Unter den am Sonntag von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln befindet sich nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein vier Jahre altes Mädchen mit US-Staatsbürgerschaft. "Sie ist frei und sie ist jetzt in Israel", sagte Biden bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts. "Was sie ertragen musste, ist unvorstellbar."

Die Mutter sei bei dem Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober vor Augen des Mädchens getötet worden, sagte Biden. Der Vater sei ebenfalls erschossen worden, als er sich schützend über das Mädchen legte. Das Kind sei dann zu den Nachbarn in ihrem Kibbutz gerannt, die ebenfalls als Geiseln genommen wurden. Am vergangenen Freitag habe es ihren vierten Geburtstag in Gefangenschaft verbracht.

Neben dem Mädchen sollen zwei weitere US-Staatsangehörige, zwei Frauen, zu den rund 50 Geiseln gehören, deren Freilassung im Rahmen des Geiselabkommens verhandelt worden war. Auf die Frage, ob auch sie am Sonntag übergeben worden seien, antwortete Biden: "Wir sind voller Hoffnung, aber ich kann Ihnen im Moment noch nichts Genaues sagen." Am Freitag und Samstag waren sie noch nicht freigekommen.

Insgesamt galten zuletzt zehn US-Staatsangehörige als vermisst. Es ist aber unklar, ob die Verbliebenen alle als Geiseln von der Hamas festgehalten werden. Nach US-Angaben wurden bei den Hamas-Angriffen am 7. Oktober in Israel mehr als 30 US-Bürgerinnen und -Bürger getötet./trö/DP/men