Grüne schlagen Reintke als europaweite Spitzenkandidatin vor

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die deutschen Grünen schlagen die EU-Abgeordnete Terry Reintke als Spitzenkandidatin der europäischen Grünen für den Europawahlkampf vor. Das beschloss der Parteitag in Karlsruhe am Sonntag. Die grünen Parteien Europas wollen im Februar im französischen Lyon zwei gemeinsame Spitzenkandidaten küren. Der Beschluss über die Votenvergabe in Karlsruhe bedeutet, dass die deutschen Grünen dabei für Reintke stimmen werden und für sie werben wollen.

Die 36-jährige Reintke kommt aus Gelsenkirchen und ist Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament. Sie war vom Parteitag in Karlsruhe zuvor schon auf den Listenplatz 1 der deutschen Grünen für den Europawahlkampf gewählt worden. Die Wahlen zum EU-Parlament finden im Juni kommenden Jahres statt./hrz/DP/men