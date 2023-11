Aktien New York: 'Cyber Monday' beginnt mit moderaten Kursabschlägen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am "Cyber Monday" mit knappen Verlusten in den Handel gestartet. Damit knüpften sie an ihre verhaltene Entwicklung am Freitag zum Ende einer starken Woche an. Eine halbe Stunde nach Börsenbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag um 0,14 Prozent auf 35 341,74 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 4551,74 Punkte nach unten und der technologielastigen Nasdaq 100 verlor 0,06 Prozent auf 15 973,10 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf negative Konjunkturdaten aus China und die dortigen Probleme des Immobiliensektors als Belastungsfaktoren. Zudem seien die Börsen in den vergangenen Wochen schon stark gelaufen, und die Investoren hielten sich vor wichtigen Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf erst einmal zurück.

Die insgesamt verhaltene Stimmung am Markt hatte sich bereits am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres gezeigt, dem "Black Friday" vor dem Wochenende. Traditionell wird mit der sogenannten "Cyber Week" das für die Einzelhandelsbranche wichtige Weihnachtsgeschäft eingeläutet./gl/he