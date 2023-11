Dax sinkt knapp unter 16.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Montag unter 16.000 Punkte gerutscht. Zugleich ist jedoch die aktuelle Handelsspanne sehr gering. Die Anleger seien vorsichtiger, da in den kommenden Tagen Inflationsdaten aus den USA und Europa auf der Agenda stehen, hieß es am Markt. Am Freitag noch hatte der Leitindex Dax erstmals seit August als Höhepunkt einer vierwöchigen Rally über 16.000 Punkten geschlossen.

Gegen Montagmittag gab das Börsenbarometer nun um 0,20 Prozent auf 15.996,92 Punkte nach. Der MDax legte indes minimal um 0,06 Prozent auf 26.231,42 Zähler zu.

Seit der Dax seine mit dem Sommermonat August einsetzende Talfahrt Ende Oktober beenden konnte, hat er inzwischen wieder fast 10 Prozent gutgemacht. Das Rekordhoch von Ende Juli bei etwas unter 16.530 Punkten lässt der Jahresendrally allerdings noch Spielraum.