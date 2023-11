dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung nach Rally

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach vier Wochen mit Kursgewinnen zeichnet sich am Montag im Dax zunächst ein etwas schwächerer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15 989 Punkten etwa 0,2 Prozent tiefer. Mit bis zu 16 041 Punkten war der Dax in der Vorwoche fast punktgenau an das Zwischenhoch von Ende August herangelaufen. Von seinem zwischenzeitlichen Rückschlag bis Ende Oktober hatte er damit nahezu 10 Prozent aufgeholt. Das Rekordhoch von Ende Juli bei 16 528 Punkten lässt der Jahresendrally allerdings noch etwas Spielraum. Nach eher lustlosem US-Handel am "Black Friday" sind es am Morgen aber die asiatischen Börsen, die in Europa zunächst für negative Vorgaben sorgen. Gerade chinesische Aktien werden stärker verkauft.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben den verkürzten Handel am "Black Friday" mit nur wenig Veränderung beendet. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,33 Prozent auf 35 390,15 Punkte zu. Das Plus für die gesamte Woche liegt bei 1,3 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor am Freitag 0,12 Prozent auf 15 982,01 Zähler, verbuchte aber für die abgelaufene Woche ein Plus von 0,9 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg zum Wochenschluss um 0,06 Prozent auf 4559,34 Zähler. Die Anleger bleiben zuversichtlich, dass die Leitzinsen ihren Gipfel erreicht haben und die Wirtschaft nicht in eine Rezession treiben wird. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wurde an den US-Börsen nur bis 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehandelt. Tags zuvor waren die Handelsplätze in New York wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen geblieben.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Montag vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone. Die Konjunktursignale stehen in den kommenden Tagen auf der Agenda. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um ein halbes Prozent. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen sank im späten Handel um 0,9 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang-Seng-Index ein halbes Prozent ein.

DAX 16029,49 0,22% XDAX 16027,31 0,14% EuroSTOXX 50 4372,10 0,25% Stoxx50 3981,75 0,31% DJIA 35390,15 0,33% S&P 500 4559,34 0,06% NASDAQ 100 15982,01 -0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,20 +0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0956 0,10% USD/Yen 149,03 -0,29% Euro/Yen 163,27 -0,19%

ROHÖL:

Brent 80,03 -0,55 USD WTI 74,94 -0,60 USD

