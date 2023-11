EQS-News: comforte AG: Datenzentrische Cybersecurity-Lösung schützt ab sofort Kundendaten bei weltweit führendem Autoteilehändler

Emittent / Herausgeber: comforte AG / Schlagwort(e): Sonstiges

comforte AG: Datenzentrische Cybersecurity-Lösung schützt ab sofort Kundendaten bei weltweit führendem Autoteilehändler Wiesbaden, 27. November 2023 – Die comforte AG hat erfolgreich bei einem weltweit führenden Handelsunternehmen für Autoteile und Teile für Industriegeräte Softwarelösungen aus der SecurDPS-Familie eingeführt. Der in den USA ansässige Kunde hat über sein Netzwerk weltweit über 10.000 Standorte in fast 20 Ländern. Der jährliche Umsatz liegt im zweistelligen Milliarden-US-Dollar-Bereich. Mit den datenzentrischen Cybersecurity-Lösungen von comforte schützt das Unternehmen personenbezogene Daten vor einem unerlaubten Zugriff durch Dritte mittels Tokenisierung. In einem ersten Schritt wurden bei dem Kunden Informationen und Daten aus rund 100.000 Datensätzen auf diese Weise geschützt. Der weitere Rollout der Lösung erfolgt dann in den kommenden Monaten. Durch die formaterhaltende Tokenisierung von comforte werden die sensitiven Daten für Unbefugte unbrauchbar, während die Verarbeitung, Analyse und Nutzung der Daten für Unternehmen jederzeit weiterhin möglich sind. Dabei besteht vollständige Konformität mit Datenschutzbestimmungen wie PCI DSS und GDPR. Die Tokenisierung schützt die Daten gleichzeitig umfangreich gegen Missbrauch, Erpressung, Weiterverkauf und Betrugsversuche durch Hacker. Michael Deissner, CEO von comforte: „Kundendaten sind immer wieder Ziel von Hackerangriffen. Wir freuen uns sehr, dass ein weiteres internationales Großunternehmen aus der Industrie sich selbst und seine Kunden mit unseren Softwarelösungen vor Cybercrime schützt. Zudem ermöglicht unser Ansatz zum Schutz von Daten die vollständig datenschutzrechtlich konforme Verarbeitung, Analyse und Speicherung und eröffnet damit für unsere Kunden neue Umsatzpotentiale durch datengetriebene Innovation.“ Über die comforte AG Die comforte AG ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von comforte, um sensible Daten zu schützen. Die Data Security Plattform von comforte lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei Daten zu entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich befinden. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz von unternehmenskritischen Systemen, ist die comforte AG der perfekte Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr wertvollstes Gut schützen: Ihre Daten. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. comforte AG: Thomas Stoesser, Executive Vice President, Marketing & Product Management E-Mail: t.stoesser@comforte.com Tel.: + 49 611 9319900 Wirtschaftsmedien: edicto GmbH

