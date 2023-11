EQS-News: Prozessfinanzierer Legal Finance SE ernennt neue Direktoren

Emittent / Herausgeber: Legal Finance SE / Schlagwort(e): Personalie/Marktbericht

Prozessfinanzierer Legal Finance SE ernennt neue Direktoren



27.11.2023 / 08:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Legal Finance SE, eine führende Beteiligungsgesellschaft im Bereich der Prozessfinanzierung, freut sich, die Ernennung von Herrn Adrian Fuhrmeister und Herrn Rechtsanwalt Andreas Karger zu geschäftsführenden Direktoren des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Adrian Fuhrmeister, ein erfahrener Finanzspezialist, bringt seine umfangreiche Expertise in den Bereichen Finanzmanagement und Unternehmensstrategie in das Team ein. Sein profundes Wissen und seine Erfahrung in der Finanzwelt werden eine wertvolle Bereicherung für unsere Geschäftsentwicklung und finanziellen Entscheidungsprozesse sein. Herr Andreas Karger, ein renommierter Rechtsanwalt mit breiter Erfahrung als Interims-CEO für verschiedene Unternehmen, wird seine umfassenden Kenntnisse im Rechtsbereich und in der Unternehmensführung einbringen. Rechtsanwalt Karger ist ein versierter und erfahrener Prozessanwalt, der durch seine Erfahrung in der Prozessführung das Geschäftsmodell von Legal Finance weiter voranbringen wird. Seine Expertise wird entscheidend sein, um die komplexen Herausforderungen in der Prozessfinanzierung effektiv zu meistern und unser Unternehmen auf neue Erfolgspfade zu führen. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus Herrn Fuhrmeisters finanzieller Expertise und Herrn Kargers rechtlichem und Führungswissen Legal Finance SE bei der Verfolgung unserer ehrgeizigen Ziele maßgeblich unterstützen wird. Ihre Ernennung steht im Einklang mit unserer Strategie, die Führungskompetenz zu stärken und unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich der Prozessfinanzierung weiter auszubauen. Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Internet: www.LegalFinance.online

E-Mail: info@legalfinance.online

Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19

Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03

Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).

